查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·图文：秭归夏橙销售忙 ·宜城拟改良耕地20万亩 ·宣恩实施特优农产品商标战略 ·汉川绿色防控中晚稻病虫害 ·京山创新收益方式助力稳定脱贫 ·水土保持补偿费收费标准发布 ·空气质量生态补偿资金首次发放 ·活力回到了白洋林村 ·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：秭归夏橙销售忙 · 宜城拟改良耕地20万亩 · 宣恩实施特优农产品商标战略 · 汉川绿色防控中晚稻病虫害 · 京山创新收益方式助力稳定脱贫 · 水土保持补偿费收费标准发布 · 空气质量生态补偿资金首次发放 · 活力回到了白洋林村 · 唯品会挺进鄂州 “税务助手”如 9 经济 2017.8.1 星期二 水土保持补偿费收费标准发布 一般性生产建设项目每平方米1.5元一次性计征 湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳、实习生胡玉）昨从省物价局获悉，我省水土保持补偿费收费标准正式出台，自2017年7月1日起开始计征，2015年出台的“试行标准”同时废止。

该收费标准指出，对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积1.5元/m2一次性计征，但水利水电工程建设项目、水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。

开采矿产资源的，建设期间，按照征占用土地面积每平方米1.5元一次性计征。开采期间，石油、天然气以外的矿产资源按照开采量（采掘、采剥总量）1.5元/m3计征；对丛式井（一个井场或平台上的多口井）每增加一口井，增加计征面积不超过400平方米计算，毎平方米每年收费1.4元。

取土、挖砂（河道采砂除外）、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的，根据取土、挖砂、采石量，按照1元/m3计征（不足1m3的按1m3计）。排放废弃土、石、渣的，根据土、石、渣量，同样按照1元/m3计征。

省物价局表示，各收费单位要使用省级财政部门统一印制的非税收入票据，严格执行规定的收费项目及收费标准，不得自行增设收费项目和提高收费标准以及改变收费计征方式，自觉接受价格、财政、审计和上级水利行政主管部门的监督检查。





