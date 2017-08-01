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经济
2017.8.1 星期二
水土保持补偿费收费标准发布
一般性生产建设项目每平方米1.5元一次性计征
湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳、实习生胡玉）昨从省物价局获悉，我省水土保持补偿费收费标准正式出台，自2017年7月1日起开始计征，2015年出台的“试行标准”同时废止。
该收费标准指出，对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积1.5元/m2一次性计征，但水利水电工程建设项目、水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。
开采矿产资源的，建设期间，按照征占用土地面积每平方米1.5元一次性计征。开采期间，石油、天然气以外的矿产资源按照开采量（采掘、采剥总量）1.5元/m3计征；对丛式井（一个井场或平台上的多口井）每增加一口井，增加计征面积不超过400平方米计算，毎平方米每年收费1.4元。
取土、挖砂（河道采砂除外）、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的，根据取土、挖砂、采石量，按照1元/m3计征（不足1m3的按1m3计）。排放废弃土、石、渣的，根据土、石、渣量，同样按照1元/m3计征。
省物价局表示，各收费单位要使用省级财政部门统一印制的非税收入票据，严格执行规定的收费项目及收费标准，不得自行增设收费项目和提高收费标准以及改变收费计征方式，自觉接受价格、财政、审计和上级水利行政主管部门的监督检查。