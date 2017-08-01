图文：秭归夏橙销售忙宜城拟改良耕地20万亩宣恩实施特优农产品商标战略汉川绿色防控中晚稻病虫害京山创新收益方式助力稳定脱贫水土保持补偿费收费标准发布空气质量生态补偿资金首次发放活力回到了白洋林村唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
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 第9版 经济
·图文：秭归夏橙销售忙
·宜城拟改良耕地20万亩
·宣恩实施特优农产品商标战略
·汉川绿色防控中晚稻病虫害
·京山创新收益方式助力稳定脱贫
·水土保持补偿费收费标准发布
·空气质量生态补偿资金首次发放
·活力回到了白洋林村
·唯品会挺进鄂州 “税务助手”如影随形
湖北日报电子版
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9 经济 2017.8.1 星期二
水土保持补偿费收费标准发布
一般性生产建设项目每平方米1.5元一次性计征
    湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳、实习生胡玉）昨从省物价局获悉，我省水土保持补偿费收费标准正式出台，自2017年7月1日起开始计征，2015年出台的“试行标准”同时废止。
    该收费标准指出，对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积1.5元/m2一次性计征，但水利水电工程建设项目、水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。
    开采矿产资源的，建设期间，按照征占用土地面积每平方米1.5元一次性计征。开采期间，石油、天然气以外的矿产资源按照开采量（采掘、采剥总量）1.5元/m3计征；对丛式井（一个井场或平台上的多口井）每增加一口井，增加计征面积不超过400平方米计算，毎平方米每年收费1.4元。
    取土、挖砂（河道采砂除外）、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的，根据取土、挖砂、采石量，按照1元/m3计征（不足1m3的按1m3计）。排放废弃土、石、渣的，根据土、石、渣量，同样按照1元/m3计征。
    省物价局表示，各收费单位要使用省级财政部门统一印制的非税收入票据，严格执行规定的收费项目及收费标准，不得自行增设收费项目和提高收费标准以及改变收费计征方式，自觉接受价格、财政、审计和上级水利行政主管部门的监督检查。


 
　