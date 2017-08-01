“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户图文：保税物流园运营忙东湖跨境电商平台对全省开放硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区中韩石化成功生产透明聚丙烯新品图文：孝风育大器 圆梦在湖职
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 第8版 经济
·“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户
·图文：保税物流园运营忙
·东湖跨境电商平台对全省开放
·硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区
·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品
·图文：孝风育大器 圆梦在湖职
湖北日报电子版
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8 经济 2017.8.1 星期二
中韩石化成功生产透明聚丙烯新品
    湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员刘荣艳、冯智伟）昨悉，中韩（武汉）石油化工公司近日成功生产出高附加值、耐伽马射线的透明聚丙烯新品GA260R。
    目前，国内医疗用品普遍使用环氧乙烷消毒，但其残留的有机物影响人体健康。未来，越来越多的医疗用品将采用伽马射线，取代环氧乙烷进行消毒，这就要求医疗制品具备耐伽马射线辐射性能。新品GA260R的耐伽马射线辐射性能，可有效防止医疗用品消毒时因伽马射线辐射而发生的老化、变黄现象，是可靠的替代原料。


   
　