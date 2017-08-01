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第8版 经济
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·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品
·图文：孝风育大器 圆梦在湖职
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中韩石化成功生产透明聚丙烯新品
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图文：孝风育大器 圆梦在湖职
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经济
2017.8.1 星期二
中韩石化成功生产透明聚丙烯新品
湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员刘荣艳、冯智伟）昨悉，中韩（武汉）石油化工公司近日成功生产出高附加值、耐伽马射线的透明聚丙烯新品GA260R。
目前，国内医疗用品普遍使用环氧乙烷消毒，但其残留的有机物影响人体健康。未来，越来越多的医疗用品将采用伽马射线，取代环氧乙烷进行消毒，这就要求医疗制品具备耐伽马射线辐射性能。新品GA260R的耐伽马射线辐射性能，可有效防止医疗用品消毒时因伽马射线辐射而发生的老化、变黄现象，是可靠的替代原料。