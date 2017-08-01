查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户 ·图文：保税物流园运营忙 ·东湖跨境电商平台对全省开放 ·硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 ·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 ·图文：孝风育大器 圆梦在湖职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · “黄金猎手”，引来互联网巨头扎 · 图文：保税物流园运营忙 · 东湖跨境电商平台对全省开放 · 硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 · 中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 · 图文：孝风育大器 圆梦在湖职 8 经济 2017.8.1 星期二 中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员刘荣艳、冯智伟）昨悉，中韩（武汉）石油化工公司近日成功生产出高附加值、耐伽马射线的透明聚丙烯新品GA260R。

目前，国内医疗用品普遍使用环氧乙烷消毒，但其残留的有机物影响人体健康。未来，越来越多的医疗用品将采用伽马射线，取代环氧乙烷进行消毒，这就要求医疗制品具备耐伽马射线辐射性能。新品GA260R的耐伽马射线辐射性能，可有效防止医疗用品消毒时因伽马射线辐射而发生的老化、变黄现象，是可靠的替代原料。





