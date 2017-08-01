查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户 ·图文：保税物流园运营忙 ·东湖跨境电商平台对全省开放 ·硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 ·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 ·图文：孝风育大器 圆梦在湖职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · “黄金猎手”，引来互联网巨头扎 · 图文：保税物流园运营忙 · 东湖跨境电商平台对全省开放 · 硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 · 中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 · 图文：孝风育大器 圆梦在湖职 8 经济 2017.8.1 星期二 硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 湖北日报讯 （记者李源、实习生罗清艳、通讯员周明德）昨日，美国硅谷PNP孵化器与武汉经济开发区创业服务中心签订战略合作协议，打造跨境孵化平台。

PNP孵化器中国区负责人徐洁平说，选择与武汉经开区合作，是看中该区强大的汽车产业生态资源。将通过导入PNP孵化器旗下超过10亿元人民币的产业基金，助力武汉经开区创业企业快速成长。

PNP孵化器（Plug and Play）是硅谷知名创业孵化器，自1998年起累计投资、孵化超过6000家初创企业，其中包括谷歌、贝宝、罗技等明星企业。目前PNP孵化器在北京、上海、深圳、杭州、苏州、郑州、重庆、西安等8个城市设有科技孵化加速中心，投资、孵化了200家本土初创企业。





