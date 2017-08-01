“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户图文：保税物流园运营忙东湖跨境电商平台对全省开放硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区中韩石化成功生产透明聚丙烯新品图文：孝风育大器 圆梦在湖职
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 第8版 经济
·“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户
·图文：保税物流园运营忙
·东湖跨境电商平台对全省开放
·硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区
·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品
·图文：孝风育大器 圆梦在湖职
湖北日报电子版
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8 经济 2017.8.1 星期二
硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区
    湖北日报讯 （记者李源、实习生罗清艳、通讯员周明德）昨日，美国硅谷PNP孵化器与武汉经济开发区创业服务中心签订战略合作协议，打造跨境孵化平台。
    PNP孵化器中国区负责人徐洁平说，选择与武汉经开区合作，是看中该区强大的汽车产业生态资源。将通过导入PNP孵化器旗下超过10亿元人民币的产业基金，助力武汉经开区创业企业快速成长。
    PNP孵化器（Plug　and　Play）是硅谷知名创业孵化器，自1998年起累计投资、孵化超过6000家初创企业，其中包括谷歌、贝宝、罗技等明星企业。目前PNP孵化器在北京、上海、深圳、杭州、苏州、郑州、重庆、西安等8个城市设有科技孵化加速中心，投资、孵化了200家本土初创企业。


   
　