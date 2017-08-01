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·图文：孝风育大器 圆梦在湖职
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图文：孝风育大器 圆梦在湖职
8
经济
2017.8.1 星期二
硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区
湖北日报讯 （记者李源、实习生罗清艳、通讯员周明德）昨日，美国硅谷PNP孵化器与武汉经济开发区创业服务中心签订战略合作协议，打造跨境孵化平台。
PNP孵化器中国区负责人徐洁平说，选择与武汉经开区合作，是看中该区强大的汽车产业生态资源。将通过导入PNP孵化器旗下超过10亿元人民币的产业基金，助力武汉经开区创业企业快速成长。
PNP孵化器（Plug and Play）是硅谷知名创业孵化器，自1998年起累计投资、孵化超过6000家初创企业，其中包括谷歌、贝宝、罗技等明星企业。目前PNP孵化器在北京、上海、深圳、杭州、苏州、郑州、重庆、西安等8个城市设有科技孵化加速中心，投资、孵化了200家本土初创企业。