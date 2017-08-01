查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户 ·图文：保税物流园运营忙 ·东湖跨境电商平台对全省开放 ·硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 ·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 ·图文：孝风育大器 圆梦在湖职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · “黄金猎手”，引来互联网巨头扎 · 图文：保税物流园运营忙 · 东湖跨境电商平台对全省开放 · 硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 · 中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 · 图文：孝风育大器 圆梦在湖职 8 经济 2017.8.1 星期二 东湖跨境电商平台对全省开放 货品从入境到消费者手中时间缩短一半 湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员杜婷婷）昨日，省商务厅召开省级跨境电商公共服务平台推广会，该平台的端口已向全省所有市州开放。

2015年底，为方便商贸企业、个人网上采购进口商品，我省在武汉东湖综保区成立省级跨境电商公共服务平台（又称东湖跨境电商平台），并联网了海关、商检、外汇等多个业务部门，用户只需在平台上申请，相关职能部门在网上完成相关手续，极大简化跨境贸易电子商务通关手续、降低企业通关成本。

该平台运营商负责人张磊介绍，该平台今年1月恢复常态化运营以来，半年内共接单近3万票，货值超过2000万元，进口商品主要包括奶粉、红酒、尿不湿等。该平台可对接直邮和保税两种模式。此前企业、个人网上购买进口商品，无法直邮，需在上海、郑州等地清关后再转运到武汉，耗时长。有了该平台，进口商品可直接在武汉清关，然后派送到消费者手中。保税模式则是提前将各类进口商品存放在东湖综保区，消费者下单后，直接从武汉发货。“依托公共服务平台，我们进口商品的通关效率提升1倍，国内物流派送成本比其他地区降低20%，货品从入境到消费者手中时间缩短一半以上。”湖北澳宝网络科技有限公司负责人表示，以直邮为例，过去，商品从欧洲到消费者手中至少需要15天以上，现在仅需7天。

省商务厅相关负责人表示，该平台的端口向全省市州开放后，本地企业可直接在家门口办理通关等手续，享受和自贸区武汉片区一样的服务。

业内人士称，该平台的推广应用，将发挥对省内及中部地区跨境业务的归集和辐射带动作用，提高各地跨境电商的发展水平，形成资源的有效流动。同时，将降低我省中小外贸企业进入国际市场的门槛。





