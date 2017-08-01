查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户 ·图文：保税物流园运营忙 ·东湖跨境电商平台对全省开放 ·硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 ·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 ·图文：孝风育大器 圆梦在湖职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · “黄金猎手”，引来互联网巨头扎 · 图文：保税物流园运营忙 · 东湖跨境电商平台对全省开放 · 硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 · 中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 · 图文：孝风育大器 圆梦在湖职 8 经济 2017.8.1 星期二 图文：孝风育大器 圆梦在湖职 ——湖北职业技术学院优秀毕业生侧记 湖北日报讯 图为校义工社持续10年接力帮扶困难儿童

图为医护专业学生走村入户开展志愿服务

图为湖北职业技术学院立德广场掠影



孝德文化孕育道德群星



“广东省最年轻的十八大党代表”“全国五一劳动奖章获得者”“全国三八红旗手”……一个个荣誉称号让闫文静备受关注。2007年，闫文静从湖北职业技术学院机电一体化技术专业毕业，成为中山大洋电机股份有限公司行政部的一员。凭借认真的工作态度和积极的心态，她帮助改善职工住宿条件和食堂伙食，为工友及时解决实际困难，成为“金牌调解员”。工作之余，她创建了“大洋电机义工服务队”，帮助有困难的人，引导“新中山人”更快地融入当地生活。十年间，从中山大洋电机股份有限公司行政管理部部长、党委副书记到中山市公共交通运输集团有限公司党委副书记、纪委书记，闫文静凭借自身努力成为高职毕业生中的“传奇”。今年，她当选为“十九大”党代表，将继续履行倾听基层党员群众声音、为百姓排忧解难的代表职责。

谭之平，初中毕业辍学在家务农，从打工妹到开超市当店主，22岁带着患严重风湿的父亲与病重的继母来到湖北职业技术学院求学……她曲折的人生经历给身边“80后”的同学带来了巨大震撼。重返校园的谭之平每天早出晚归刻苦学习，成绩在班上名列前茅。为减轻家中经济压力，她开起学生餐厅，却因继母病情突然加重，匆匆转让亏损了一万多元。在继母的病情稳定后，谭之平返回学校求学，并在年底顺利通过考试，成为一名全日制大学生。一名同学曾说：“尽管她有如此苦难的人生境遇，但在她脸上看不到悲伤，一种坚强、阳光般的笑容发出耀眼的光芒。”因为自强不息，谭之平先后获得“孝感市第四届十大孝子暨孝老爱亲楷模”“湖北青年五四奖章”“全国自强不息优秀大学生”“全国道德模范”等荣誉，并在2013年当选第十二届全国人大代表。“全国敬老爱老助老模范人物”李燕、“全国孝亲敬老之星”杜芳芳、北京大学人民医院“优质护理服务之星”高青青……多年来，“道德群星”在湖北职业技术学院不断涌现。教育的本质是育人，成才先成人。湖北职业技术学院坚持将孝德文化教育与职业技能教育相融合，创新打造“四季感恩”主题校园文化品牌，依托专业特色开展丰富多样的义工和志愿服务活动。该校坚信，只要把学生培养成具有“感恩、责任、忠诚、奉献”品格的人，孝德文化就会得到真正的传承和弘扬。



能力为重成就高职梦想



德育为先，能力为重。在湖北职业技术学院，“孝”有一层含义是“有一技之长，能自力更生”。

古明良，机电工程学院模具设计与制造专业2011届毕业生，曾获第四届全国大学生机械创新设计大赛国家一等奖。在大三实习阶段，他就被天津中际装备制造有限公司签约，工作至今。因诚信踏实、开拓创新，他多次被授予“先进工作者”称号，现已晋升为公司海工项目部副经理，并参与了中国第31次南极科学考察任务。

刘香玉，财经学院2014届毕业生，“国家励志奖学金”获得者。她不仅注重专业知识的学习，取得了“证券从业资格证”“会计从业资格证”“期货从业资格证”等，通过自学考试获得了会计专业本科毕业证书，还积极参加青年志愿者服务等团队活动，表现突出。毕业后，她就职于申万宏源证券有限公司，任市场部经理，年薪达100万元。

周金凤，酒店管理专业2014届毕业生，在校期间曾在美国马里兰州大洋城、深圳五星级酒店任职。2014年，她来到美国弗罗里达洲奥兰多迪斯尼，担任中美文化交流使者。之后，她分别担任了马尔代夫阿雅达度假酒店和伊露阳光度假酒店中文宾客关系主任。

踏入社会，通过职业技能实现人生梦，湖北职业技术学院的毕业生们凭借的是过硬的职业素养。作为国家示范性高职院校、国家高技能人才培养示范基地和全国高职院校就业工作示范单位，湖北职业技术学院始终秉承“立德、立新、乐学、乐业”的校训，以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的具有“两型”意识、“感恩、责任、忠诚、奉献”品格和工匠精神的高素质技术技能型人才为己任。据统计，2016年用人单位对该校毕业生满意度达90.09%。



寄语

校党委书记蔡诗红：

“孝风育大器，圆梦在湖职”，湖北职业技术学院努力培养好每一名学生，使他们尽快成长为对家庭、对社会、对国家有责任担当的“大国工匠”型人才。

学校认真贯彻党的教育方针，以立德树人为学校根本任务，秉承“立德、立新、乐学、乐业”的校训，注重发掘中华孝文化资源，培养具有“感恩、责任、忠诚、奉献”品格和创新创业精神的技术技能型人才。近年来，学校先后涌现了十八大党代表、全国五一劳动奖章、全国“三八”红旗手获得者闫文静，全国道德模范、第十二届全国人大代表谭之平，全国道德模范提名奖获得者魏迪仁，“全国向上向善好青年”李燕等先进典型，形成了“道德群星”和“创业群星”现象。

校党委副书记、校长朱虹：

“感恩、责任、忠诚、奉献”是湖北职业技术学院的人才培养目标。通过三年的刻苦学习，相信学生们一定能成长为符合社会需要的高素质技术技能型人才。

学校坚持“学校—企业—社会”多元化开放式办学，探索“专业与职业一体，学业与岗位融通”人才培养模式。建设了1个国家级教学改革试点专业、5个国家重点建设示范专业、12个省级重点专业、4个省级教学团队、8个省级重点建设实验实训基地、9门国家级精品课程、26门省级精品课程，国家级精品课程数量在湖北省同类院校中名列第一。近年来，学校学生在全国职业院校技能大赛、全国大学生机械创新设计大赛等省级以上技能比赛中获奖150多项，双证书获取率达到98.27%，近三年，毕业生平均就业率达 95%以上。

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