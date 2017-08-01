查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户 ·图文：保税物流园运营忙 ·东湖跨境电商平台对全省开放 ·硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 ·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 ·图文：孝风育大器 圆梦在湖职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · “黄金猎手”，引来互联网巨头扎 · 图文：保税物流园运营忙 · 东湖跨境电商平台对全省开放 · 硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 · 中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 · 图文：孝风育大器 圆梦在湖职 8 经济 2017.8.1 星期二 图文：保税物流园运营忙 湖北日报讯 连日来，工作人员穿着厚厚的棉衣在冷库中搬运货物。由鄂旅投投资建设的武汉东湖综保区金宇保税物流园，总投资12亿元，集仓储物流区、展示交易区、跨境电商区和综合服务中心于一体。该物流园运营一个月，已有424吨小龙虾、365吨珍珠红枣、各类洋酒和食品等货物入库。 （记者 张朋 实习生 谌琪 摄）





