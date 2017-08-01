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第8版 经济
·“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户
·图文：保税物流园运营忙
·东湖跨境电商平台对全省开放
·硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区
·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品
·图文：孝风育大器 圆梦在湖职
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“黄金猎手”，引来互联网巨头扎
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中韩石化成功生产透明聚丙烯新品
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图文：孝风育大器 圆梦在湖职
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经济
2017.8.1 星期二
图文：保税物流园运营忙
湖北日报讯 连日来，工作人员穿着厚厚的棉衣在冷库中搬运货物。由鄂旅投投资建设的武汉东湖综保区金宇保税物流园，总投资12亿元，集仓储物流区、展示交易区、跨境电商区和综合服务中心于一体。该物流园运营一个月，已有424吨小龙虾、365吨珍珠红枣、各类洋酒和食品等货物入库。 （记者 张朋 实习生 谌琪 摄）