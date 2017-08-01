查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户 ·图文：保税物流园运营忙 ·东湖跨境电商平台对全省开放 ·硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 ·中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 ·图文：孝风育大器 圆梦在湖职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · “黄金猎手”，引来互联网巨头扎 · 图文：保税物流园运营忙 · 东湖跨境电商平台对全省开放 · 硅谷PNP孵化器牵手武汉经开区 · 中韩石化成功生产透明聚丙烯新品 · 图文：孝风育大器 圆梦在湖职 8 经济 2017.8.1 星期二 东湖高新区80后小伙李猷，近两年参与团队招商战果赫赫—— “黄金猎手”，引来互联网巨头扎堆落户 湖北日报讯 记者 李墨



7月22日，在北京举行的“楚才回家”大型招才引智活动上，摩拜、ofo、跟谁学、猿辅导、江民科技等8家互联网企业，现场与武汉东湖高新区签约，宣布设立总部或“第二总部”，创造就业岗位逾万个。

这些企业，不约而同提到一个80后小伙：李猷。

近两年，在波澜壮阔的光谷新经济大潮中，大批引领产业未来的重要项目次第落户光谷。李猷，东湖高新区“互联网+”办公室副主任，配合团队推动十几家重量级互联网公司从一线城市来汉发展，被誉为光谷互联网“黄金猎手”。



产业复兴，“猎手”应运而生



前几年，中国互联网风生水起，但在其产业版图上，几乎没有武汉企业的身影。

武汉，这个曾经走出过雷军、周鸿祎、张小龙等“教父”级人物的城市，互联网产业始终是一个短板。

2015年全国两会，“互联网+”首次被写入政府工作报告，成为国家战略。省委省政府决定，以光谷为试验田，开启互联网产业与生态的再造之路。

东湖高新区相关负责人称，武汉在教育、信息安全、电脑硬件等多个产业具有优势，诞生了斗鱼直播、卷皮网、盛天网络、宁美国度等“四小龙”企业，具有了一定基础。为培育互联网产业生态，必须加大招商引资力度。

东湖高新区主要负责人身体力行，曾亲自出马与一些互联网企业家交流。但现在互联网创业者几乎都是80后、90后，思维跳跃。“他们谈论的话题，我们大多听不懂。思维体系都不一样，如何谈得上贴身服务？”一名负责人称，服务互联网企业，这项工作得由年轻人来干，要和90后有共同语言。

2015年6月，东湖高新区管委会决定，筹建“互联网+”产业发展办公室，面向光谷各职能部门，海选工作人员。

当时35岁的光谷招商干部李猷，从130多报名者中脱颖而出。



敬业，得到对话机会



去年9月，李猷随东湖高新区相关负责人，赴京拜访新兴互联网公司。

时钟指向傍晚6点，在结束爱鲜蜂公司北京总部拜访后，爱鲜蜂CEO张小铭抬手指向不远处的一栋大楼：“那就是360总部。”

作为国家三大现代服务业信息安全产业化基地之一，光谷拥有网络安全企业50余家，企业总收入超过50亿元，但没有一家像样的龙头企业。“互联网公司，应该不会这么早下班。”李猷心想：现在就去。

经资深互联网科技媒体人雷建平引荐，一刻钟后，他们见到了360公司董事长兼CEO周鸿祎的秘书文馨。

文馨是个干练、泼辣又耿直的武汉姑娘。乡情乡音，双方一见如故，相谈甚欢。

这次会面半个月后，“第三届国家网络安全宣传周”在武汉举行。在光谷力邀下，周鸿祎对东湖高新区进行考察。

随后一个月，李猷多次开着私家车，带着360公司副总裁和相关负责人，到光谷各处实地考察，沟通合作，再把客人送到机场。

经多轮谈判后，360公司决定在光谷建设“360网络空间安全产业基地”，并设立国家级网络安全实验室，新增近千个高端研发工作岗位。



口碑，让企业帮他招商



2015年6月，东湖高新区管委会办公室负责人在光谷政务服务大厅，偶遇前来办理业务的优步（UBER）工作人员。听说优步正准备在成都、上海等地选址，设立全球最大的共享服务中心，该负责人当即建议对方重点考虑光谷。

随后，优步应邀考察光谷，李猷成为项目专班的一员。选址过程中，优步提出办公地点要交通便捷、园区成熟度高，周边企业的品牌及质量要好，环境要安静。

反复比选后，李猷向其推荐了光谷金融港。可是，优步选择的写字楼，其中有两层已被另一家企业租用，做了设计装修方案，即将施工。

李猷与该企业反复沟通，最终说服该企业让出办公室供优步落地。目前，优步全国共享服务中心进展顺利，近期准备再扩建2000平方米办公室。

这件事，让时任优步武汉负责人的姚呈武印象十分深刻。

去年8月，姚呈武加盟摩拜单车，任摩拜上海总经理。在考虑市场布局时，第一时间主动与李猷联系，决定让摩拜迅速进入武汉。眼下，摩拜正进一步在光谷设立全球共享服务中心，从事产品研发、网络技术、客户服务等业务，并于近期投入运营。



贴身跟踪，当好决策“眼线”



6月底，武汉市政府与小米科技、金山软件、顺为资本共同签署战略合作框架协议，将小米第二总部、“小米之家”销售总部、长江小米产业基金及管理公司等合作项目落户光谷。

这是武汉引进的首家“总部级”一线互联网公司。为了小米，省和武汉市领导两个月内四会雷军，率队赴京考察小米总部。

李猷透露，过去几年，他和同事们经常跑北京的小米总部。小米的重要产品发布会，几乎一场不落参加。“在很多场合，跟小米的负责人说不上两句话，但这根线不能断了。”

雷军投资的创业项目，从YOU+公寓，到光谷的可遇公寓，甚至是小米生态链上的企业，李猷都会积极找机会建立联系。本月，首家小米生态链企业慕声科技宣布落户光谷，设“第二总部”。

据了解，就在8家互联网企业集体落户光谷的同时，又有几个新的重磅项目，正在跟踪之中。“黄金猎手”，时刻在路上。





