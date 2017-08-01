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开斗气车被拘 警示“路怒一族”
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2017.8.1 星期二
开斗气车被拘 警示“路怒一族”
湖北日报讯 7月28日，在南京交警高速公路五大队，驾驶人陈某在治安处罚决定书上签完字后，对自己在高速公路上开斗气车的行为后悔不已。陈某因自己的不理智行为，成了南京开“斗气车”被处以治安拘留的第一人。（7月31日《扬子晚报》）
@读者夏熊飞：开斗气车，是“路怒症”的主要表现之一。尽管危害巨大，但只要不引发交通事故，鲜有遭受处罚的案例。陈某在高速上近500米的距离内，将车挡在蒋某所驾车辆前方，先后5次对其采取恶意“别车”、故意减速、左右变道等方式进行阻挡，然后扬长而去。他因这一系列行为被处以治安拘留，可谓极具警示意义。
开斗气车司空见惯，还是与违法成本太低有关。某些老司机自信能给其他车主添堵，又不至于引发交通事故，只顾着解气与发泄，置公共交通安全于不顾，完全符合寻衅滋事的定义。期待下一步能用更完善的法律法规与严格的落实执行，为路怒行为“降火”。