查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·减费降负应挺进更多公共领域 ·强推银行卡令教育公信贬值 ·广告 ·图文：私信骗局 ·特色小镇“特”在别具风情 ·开斗气车被拘 警示“路怒一族” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 减费降负应挺进更多公共领域 · 强推银行卡令教育公信贬值 · 广告 · 图文：私信骗局 · 特色小镇“特”在别具风情 · 开斗气车被拘 警示“路怒一族” 7 评论 2017.8.1 星期二 开斗气车被拘 警示“路怒一族” 湖北日报讯 7月28日，在南京交警高速公路五大队，驾驶人陈某在治安处罚决定书上签完字后，对自己在高速公路上开斗气车的行为后悔不已。陈某因自己的不理智行为，成了南京开“斗气车”被处以治安拘留的第一人。（7月31日《扬子晚报》）

@读者夏熊飞：开斗气车，是“路怒症”的主要表现之一。尽管危害巨大，但只要不引发交通事故，鲜有遭受处罚的案例。陈某在高速上近500米的距离内，将车挡在蒋某所驾车辆前方，先后5次对其采取恶意“别车”、故意减速、左右变道等方式进行阻挡，然后扬长而去。他因这一系列行为被处以治安拘留，可谓极具警示意义。

开斗气车司空见惯，还是与违法成本太低有关。某些老司机自信能给其他车主添堵，又不至于引发交通事故，只顾着解气与发泄，置公共交通安全于不顾，完全符合寻衅滋事的定义。期待下一步能用更完善的法律法规与严格的落实执行，为路怒行为“降火”。





