查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·减费降负应挺进更多公共领域 ·强推银行卡令教育公信贬值 ·广告 ·图文：私信骗局 ·特色小镇“特”在别具风情 ·开斗气车被拘 警示“路怒一族” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 减费降负应挺进更多公共领域 · 强推银行卡令教育公信贬值 · 广告 · 图文：私信骗局 · 特色小镇“特”在别具风情 · 开斗气车被拘 警示“路怒一族” 7 评论 2017.8.1 星期二 特色小镇“特”在别具风情 湖北日报讯 王才忠



清摇同里忆水声，午夜梦回是乌镇。富有特色的小镇，总能让人流连忘返甚至魂牵梦绕。在经济转型升级、旅游业如日中天的当下，特色小镇建设更成为各方关注的焦点。继去年住建部公布第一批127个全国特色小镇后，近日，住建部又公示了全国第二批特色小镇名单，这次进入公示榜的小镇有276个。

保持和彰显小镇特色，是落实新发展理念、加快推进绿色发展和生态文明建设的重要内容，对于促进特色小镇自身发展以及带动其他小镇发展，皆功莫大焉。

特色小镇贵在“特”。成为特色小镇后，由于有资金支持等现实好处，更有可以预见的远期红利，这一方面刺激了各地培育特色小镇的积极性，同时也出现了一些值得重视的问题：一哄而上、相互攀比、千镇一面、大拆大建，最终正如住建部所指出的，一些特色小镇培育出现“不注重特色”的情况。没有了特色，何叫特色小镇？

细数国内特色小镇，如周庄、同里、西塘、乌镇、南浔、理坑，等等，无不以其独特的魅力吸引着人们，或地理、或山水、或建筑、或人文，都有一个“特”的烙印。再看国外，那些引人入胜的风情小镇，也因一个“特”字而令人神往：希腊的福莱甘兹罗斯小镇，是独一无二的避风港；法国的依云小镇，彰显着水的力量；瑞士达沃斯，因举办经济论坛靠思想征服世界；美国的古柏小镇，则以国家棒球名人堂博物馆著称……

培育特色小镇，需要遵循规律，因地制宜。正如住建部所指出的，要尊重小镇现有格局、不盲目拆老街区，顺应地形地貌，保持现状肌理，延续传统风貌；要保持小镇宜居尺度、不盲目盖高楼，建设小尺度开放式街坊住区，营造宜人街巷空间，适宜的建筑高度和体量；传承小镇传统文化、不盲目搬袭外来文化，保护历史文化遗产，活化非物质文化遗产，体现文化与内涵。这是建设与衡量特色小镇的标准。

小镇的特色，或来自先天的禀赋，或依靠后天的创造，最终都离不开恒久的沉淀与积累。令人眼花缭乱的中外特色小镇，哪个不是经过百余年、甚至上千年的凝练与淘洗？是漫长的时光把地理、风雨、历史与小镇熔炼于一炉；是小镇上一代接一代的人们，将一砖一瓦、一个又一个故事耐心而细致地刻进了小镇。因此，小镇才别具风情，独存于世。这种精雕细琢的功夫，是一种心无旁骛、淡泊守恒、埋头苦干的笨功夫，它与贪大求快、急躁冒进、不顾长远的政绩工程、面子工程格格不入。





