减费降负应挺进更多公共领域强推银行卡令教育公信贬值广告图文：私信骗局特色小镇“特”在别具风情开斗气车被拘 警示“路怒一族”
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 评论
·减费降负应挺进更多公共领域
·强推银行卡令教育公信贬值
·广告
·图文：私信骗局
·特色小镇“特”在别具风情
·开斗气车被拘 警示“路怒一族”
湖北日报电子版
----  
 
7 评论 2017.8.1 星期二
图文：私信骗局
    湖北日报讯 “好友”发来私信，自称手机被限制国际漫游，要求帮忙代付机票款……一个并不高明的骗局，让四川自贡女大学生郭霞（化名）被骗走6000元，最近上百人遇到类似“高仿好友私信求助骗局”，被骗约176万。（7月31日《成都商报》）
    微信、微博上骗局层出不穷，每每有人上当受骗，既是对公民提高防范意识的一种提醒，也是对加大网络诈骗打击力度的一种呼唤。网络空间也是现实生活的一种延展，现实生活中我们对各类诈骗行为打击力度有多大，网络空间里治理手段也应该多有力，结合网络隐蔽性等特点，更有效打击各类违法犯罪行为势在必行。 （文/李思辉）
　　■时事绘
　　漫画/罗琪


   
　