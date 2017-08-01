查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·减费降负应挺进更多公共领域 ·强推银行卡令教育公信贬值 ·广告 ·图文：私信骗局 ·特色小镇“特”在别具风情 ·开斗气车被拘 警示“路怒一族” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 减费降负应挺进更多公共领域 · 强推银行卡令教育公信贬值 · 广告 · 图文：私信骗局 · 特色小镇“特”在别具风情 · 开斗气车被拘 警示“路怒一族” 7 评论 2017.8.1 星期二 图文：私信骗局 湖北日报讯 “好友”发来私信，自称手机被限制国际漫游，要求帮忙代付机票款……一个并不高明的骗局，让四川自贡女大学生郭霞（化名）被骗走6000元，最近上百人遇到类似“高仿好友私信求助骗局”，被骗约176万。（7月31日《成都商报》）

微信、微博上骗局层出不穷，每每有人上当受骗，既是对公民提高防范意识的一种提醒，也是对加大网络诈骗打击力度的一种呼唤。网络空间也是现实生活的一种延展，现实生活中我们对各类诈骗行为打击力度有多大，网络空间里治理手段也应该多有力，结合网络隐蔽性等特点，更有效打击各类违法犯罪行为势在必行。 （文/李思辉）

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漫画/罗琪





