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开学在即，不少大学新生收到了录取通知书，而有些高校随同录取通知书一同邮寄来的，还有跟个人信息相联的银行卡和电话卡。有家长质疑，这种做法是否也有侵犯个人隐私、强制消费之嫌。（7月30日中央人民广播电台）

银行和手机运营商利用高校平台，向大学新生推销银行卡、手机卡，本无可厚非。但是选择什么银行卡和手机卡，这是学生的自由和权利。学生自会根据个人喜好与相关服务、资费作出选择，不能强人所难。尽管高校说学生可自愿选择开通银行卡、手机卡，但如果不使用学校发的银行卡无法缴纳学费，或手机卡在学校刷卡系统中不能正常使用，再加上学生和学校之间权利地位不对称，他们敢不“自愿”吗？

给大学新生办理入校手续，方便新生学习、生活，本是高校的责任与义务。可部分高校联合运营商和银行，玩统一配发银行卡和手机卡的把戏，而且多所高校同时违规，其错误影响不可小视。这不仅与大学精神背道而驰，也令教育公信贬值。

自《行政许可法》颁布执行以来，行政事业单位收费已经有了严格的管理规定与程序要求，收费必须有可靠的法律依据。高校以自愿的名义，强制大学新生消费指定的银行卡与手机卡，不仅是乱收费，而且涉嫌出售教育公信力，学生往往只能接受这个“霸王条款”。本应保护学生合法权益的学校，却把学生当成了挣钱的道具，实不应当。“大学之谓，非大楼也。”现在的大学房子越盖越豪华，但是大学精神也更高大了吗？政府教育部门应加强监督，督促学校规范办学，尊重学生的合法权利，坚决杜绝此类“捆绑消费”。





