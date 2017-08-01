查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·减费降负应挺进更多公共领域 ·强推银行卡令教育公信贬值 ·广告 ·图文：私信骗局 ·特色小镇“特”在别具风情 ·开斗气车被拘 警示“路怒一族” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 减费降负应挺进更多公共领域 · 强推银行卡令教育公信贬值 · 广告 · 图文：私信骗局 · 特色小镇“特”在别具风情 · 开斗气车被拘 警示“路怒一族” 7 评论 2017.8.1 星期二 减费降负应挺进更多公共领域 湖北日报讯 本报评论员 艾丹



国家发改委、银监会联合印发通知，自8月1日起，将取消个人异地本行柜台取现手续费，暂停收取本票、汇票的手续费、挂失费、工本费6项收费，各商业银行对客户在本行开立的唯一账户免收账户管理费和年费等。相关措施实施后，预计每年可减轻客户负担61.05亿元。

作为金融机构，银行肩负着服务实体经济，服务社会生活的重要功能。互联网金融风起云涌，高效、快捷、近乎零手续费，倒逼银行业必须进行改革。不改变管理思维，不提升服务水平，就会流失客户，丧失竞争力。坚定深化金融改革，是国家改革发展的重要内容，对促进经济平稳健康发展也有很强的现实意义。

看起来只是几块钱的收费，放在庞大的客户基数上，就是巨款。看起来只是多收了一两个项目，放在细分的业务类别上，总数可能成百上千。银行收费项目到底多到什么程度？2014年国家发改委和银监会曾有统计，在对商业银行部分收费进行减免后，仍有收费项目近千种。这些收费项目多是一般的服务性收费，并没有给客户创造任何价值。2015年以来，李克强总理多次在金融机构调研时讲到银行收费问题，多次询问“还有没有压缩空间”，并敦促各商业银行“能降尽可能降”。

以减少服务收费为切口，深入推进银行改革，直指银行业的老问题。靠收费赚取利润，看似属于经营方式的问题，实则忽视了银行本该承担的公共服务属性。基本的存取款、挂失、汇票等业务，是民众生活中必不可少的一部分。银行是这项服务的提供者，应思考如何更好地服务于民，而不是雁过拔毛。金融是现代服务业不可或缺的部分，治理“不服务、只收费”的乱象，需要在供给侧上注重以客户需求为导向，以优质的服务创造价值，让银行在服务社会经济发展的过程中，实现经济效益与社会效益的统一。

同样正在进行减费降负的还有通信领域。9月1日起，国内三大运营商将取消手机国内漫游费，超13亿手机用户将从中受益。取消国内漫游费，是中国手机用户的期盼。减费降负从行政事业性收费，推进到银行、通讯这些具有公共服务性质的领域，显示出国家在“放管服”改革上的推进力度和广度。减少企业和个人负担，优化服务，不仅仅与政府部门相关，凡是承担了公共服务，具有公共责任的行业、领域都责无旁贷，当以刀刃向内的勇气，自我加压，推进改革。

减费降负向更多公共领域挺进，意味着“放管服”改革走向纵深。能降尽可能降，压缩一切可能压缩的空间，银行和通讯两大行业减费降负，显示出政府在让利于民、释放市场活力上势不可挡的改革决心。





