查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 议政建言 ·图文：让湖北小龙虾“跳”得更高 ·图文：荆楚讲坛：开启“建成支点、走在前列”新征程 ·让小龙虾成为改革范本 ·省政协月度协商会首次网络直播 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：让湖北小龙虾“跳”得更高 · 图文：荆楚讲坛：开启“建成支点 · 让小龙虾成为改革范本 · 省政协月度协商会首次网络直播 6 议政建言 2017.8.1 星期二 通过“看楚天”平台 省政协月度协商会首次网络直播 湖北日报讯 （记者张辉、实习生熊牧蕤）昨日下午，省政协月度协商座谈会首次通过“看楚天”直播平台进行了网络直播。

会前，楚天都市报已经广泛征集网友意见，网友参与积极性很高。会场上，楚天都市报记者陈凌墨主持网络议政，汇报议政情况。截至当天12点，共有23万网友参与意见征集。网络直播点击量即时超过16.6万人次，微博突破23.3万人次，参与度非常高。

会场上，她直接连线武汉市布谷鸟种养殖合作社社长刘汉波。他说，在政府推动下，市场火爆，供不应求，虾稻面积发展到1万5千多亩，周边还有2万多亩，规模已经上来了。由于小龙虾技术含量比较高，有些养殖户在技术的掌控、池塘的环境、疫病的防控上都没有办法，希望有关部门在技术培训、疫病防控上给养殖户支持。

省农业厅负责同志当场连线回应：这是众多小龙虾养殖者和“虾稻共作”养殖户共同关心的问题。小龙虾的病害主要是白斑综合症，据专家分析，这种病不容易流行，可防可控，主要有这几招：第一，控制养殖的密度。第二，控制水的深度，保证水位在1米以上，如果是“虾稻共作”的，在0.4米以上就可以。第三，要注意消毒。第四，要注意水质，水质比较好才可以养。做到这4点，就可防可控，会有好收成。





