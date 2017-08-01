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第6版 议政建言
·图文：让湖北小龙虾“跳”得更高
·图文：荆楚讲坛：开启“建成支点、走在前列”新征程
·让小龙虾成为改革范本
·省政协月度协商会首次网络直播
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图文：让湖北小龙虾“跳”得更高
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让小龙虾成为改革范本
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省政协月度协商会首次网络直播
6
议政建言
2017.8.1 星期二
通过“看楚天”平台
省政协月度协商会首次网络直播
湖北日报讯 （记者张辉、实习生熊牧蕤）昨日下午，省政协月度协商座谈会首次通过“看楚天”直播平台进行了网络直播。
会前，楚天都市报已经广泛征集网友意见，网友参与积极性很高。会场上，楚天都市报记者陈凌墨主持网络议政，汇报议政情况。截至当天12点，共有23万网友参与意见征集。网络直播点击量即时超过16.6万人次，微博突破23.3万人次，参与度非常高。
会场上，她直接连线武汉市布谷鸟种养殖合作社社长刘汉波。他说，在政府推动下，市场火爆，供不应求，虾稻面积发展到1万5千多亩，周边还有2万多亩，规模已经上来了。由于小龙虾技术含量比较高，有些养殖户在技术的掌控、池塘的环境、疫病的防控上都没有办法，希望有关部门在技术培训、疫病防控上给养殖户支持。
省农业厅负责同志当场连线回应：这是众多小龙虾养殖者和“虾稻共作”养殖户共同关心的问题。小龙虾的病害主要是白斑综合症，据专家分析，这种病不容易流行，可防可控，主要有这几招：第一，控制养殖的密度。第二，控制水的深度，保证水位在1米以上，如果是“虾稻共作”的，在0.4米以上就可以。第三，要注意消毒。第四，要注意水质，水质比较好才可以养。做到这4点，就可防可控，会有好收成。