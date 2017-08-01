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第6版 议政建言
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·图文：荆楚讲坛：开启“建成支点、走在前列”新征程
·让小龙虾成为改革范本
·省政协月度协商会首次网络直播
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让小龙虾成为改革范本
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省政协月度协商会首次网络直播
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议政建言
2017.8.1 星期二
让小龙虾成为改革范本
湖北日报讯 本报评论员
小龙虾，大改革、大产业、大民生。
把我省的资源优势、科技优势转化为发展优势，实现由农业大省向农业强省跨越，转变发展方式是关键。湖北的小龙虾产业，有深厚的产业基础，有广阔的市场前景，也有可贵的探索经验。如何延伸产业链条，创建知名品牌，推进特色产业提档升级、实现新起点上的新突破，是摆在市场主体和相关职能部门面前的一道大考题。
将小龙虾产业的发展壮大放置在农业现代化的大背景下来考量，我们应当充分认识到：小龙虾产业发展壮大的过程，也是探索农业供给侧结构性改革的过程；小龙虾产业的价值，首先是供给侧结构性改革的示范带动意义。做好农业供给侧结构性改革这篇大文章，既是全面激活市场、激活要素、激活主体的重要前提，也是农业体制机制创新、形成中国特色农业现代化道路的根本动力。
中央农村工作会议强调，推进农业供给侧结构性改革，是“三农”领域的一场深刻变革。毋庸讳言，小龙虾产业要走出一条“以量取胜”向“高品质、高附加值、高盈利”跨越、由外延扩张型向内涵集约型跨越、由规模速度型向质量效率型跨越的路子，还存在不少的观念上的制约和体制机制瓶颈。以改革为动力，凝聚起一起为改革想招、一起为改革出力的大合唱，我们不仅将收获一个更大更强的小龙虾产业，更能为全省的农业供给侧结构性改革探索新路、做出示范。