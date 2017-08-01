查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 议政建言 ·图文：让湖北小龙虾“跳”得更高 ·图文：荆楚讲坛：开启“建成支点、走在前列”新征程 ·让小龙虾成为改革范本 ·省政协月度协商会首次网络直播 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：让湖北小龙虾“跳”得更高 · 图文：荆楚讲坛：开启“建成支点 · 让小龙虾成为改革范本 · 省政协月度协商会首次网络直播 6 议政建言 2017.8.1 星期二 图文：荆楚讲坛：开启“建成支点、走在前列”新征程 湖北日报讯 7月27日下午，由湖北省社会科学界联合会主办的大型公益讲座“荆楚讲坛”在省气象局报告厅举行。特别邀请省委宣讲团成员、省委党校副校长肖卫康为数百名机关干部宣讲省第十一次党代会精神。本次活动由省气象局和周南文化沙龙共同承办，省气象局局长崔讲学主持。

肖卫康作了题为《决胜湖北全面小康社会,开启“建成支点、走在前列”新征程》宣讲报告。报告紧紧围绕省第十一次党代会上所作的报告，从党代会盛况、党代会主要精神、务实重行推进党代会精神落实等三个方面，对省第十一次党代会精神进行专题辅导报告。报告既有理论分析，又有实践佐证，高屋建瓴，深入浅出，100多分钟的讲座，使所有在场听众对全面深入学习贯彻省第十一次党代会精神、推进党的建设有了深刻的领悟。

省第十一次党代会代表850名、特邀代表4名，共854名，代表广泛，民主充分。会议期间会风清正、严肃规范，各级代表认真发表意见，成果丰硕。省第十一次党代会是一次高举旗帜、维护核心、团结务实、风清气正、凝心聚力、昂扬奋进的大会，在我省发展关键时期召开的一次十分重要的会议。大会从思想上、政治上、组织上为湖北今后一个时期的发展奠定了坚实基础，提供了坚强保证，对于决胜湖北全面建成小康社会，开启“建成支点、走在前列”新征程，具有十分重大而深远的意义。



总结过去 增强发展自信

回顾五年的历程，我们深刻体会到：做好湖北的工作，必须坚持以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，切实增强“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实党中央决策部署；必须坚持发展第一要务，践行新发展理念，坚定不移地推进改革开放创新；必须坚持以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为发展的出发点和落脚点，充分调动全省人民的积极性、主动性、创造性；必须坚持全面从严治党，巩固发展良好的政治生态。



谋划未来 凝聚发展共识

未来五年，我们也面临不少风险和挑战。区域发展竞争更加激烈，发展格局日趋分化，湖北是前有标兵、后有追兵。我们决不能在激烈竞争中落后，决不能让发展机遇丧失，决不能在经济转型升级中无所作为！

实现未来五年奋斗目标，我们必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢记“建成支点、走在前列”的历史使命，落实“四个着力”工作要求；必须把握重大机遇叠加期和转型升级关键期，厚植发展优势，增强发展动力，破解发展难题，补齐发展短板，完成全面建成小康社会、实现转型升级两大任务；必须认真落实管党治党政治责任，全面加强党的领导和党的建设，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，不断提升执政能力和领导水平。

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持以解放思想为先导、改革创新为动力，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，聚焦“四个着力”，加快转型升级，持续建设“五个湖北”，全面建成小康社会，为“建成支点、走在前列”而奋斗。



部署举措 体现务实重行

省第十一次党代会报告指出，实现未来五年奋斗目标，重大举措是协调推进“四个全面”战略布局。即全面建成小康社会，全面深化改革扩大开放，全面提高民主法治建设水平，全面推进从严治党向纵深发展。

未来五年，我们将实现新的历史跨越。在我们党成立一百周年时，湖北将与全国同步全面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目标起好步、开好局。世界多极化、经济全球化、社会信息化深入发展，为我们深化改革扩大开放拓展了新空间。全面提高民主法治建设水平，全面从严治党向纵深推进，风清气正的政治生态进一步巩固，为更好更快发展提供新保障。

肖卫康表示，全省广大党员干部要担当有为，努力成为湖北全面小康社会的建设者；勇于创新，努力成为湖北全面深化改革的促进者；身体力行，努力成为积极推进法治湖北的践行者；率先垂范，努力成为争做合格共产党员的引领者；切实推进党代会精神落实。

崔讲学认为，肖卫康副校长的报告深入浅出、立意高远、内容丰富，希望与会干部学习吃透，深刻理解精神实质，明确湖北省未来奋斗目标和重要举措，使实际工作与发展任务相结合，为推动湖北经济社会发展作出新的更大贡献。

（文/沈进石 图/彭玥）





