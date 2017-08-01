查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 议政建言 ·图文：让湖北小龙虾“跳”得更高 ·图文：荆楚讲坛：开启“建成支点、走在前列”新征程 ·让小龙虾成为改革范本 ·省政协月度协商会首次网络直播 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 图文：让湖北小龙虾“跳”得更高 · 图文：荆楚讲坛：开启“建成支点 · 让小龙虾成为改革范本 · 省政协月度协商会首次网络直播 6 议政建言 2017.8.1 星期二 图文：让湖北小龙虾“跳”得更高 ——省政协第五次月度协商座谈会纪实 湖北日报讯 图为昨日，省政协月度协商座谈会上，参会人员积极发言。

图为参会人员在现场了解小龙虾以及相关产品情况。

图为省政协月度协商座谈会上，参会人员在发言。



记者 张辉 实习生 周佳玲 张祥



热点聚焦

小小龙虾，红遍天下。

2016年，全省小龙虾综合产值723亿元。“稻虾共作”等农业生产模式享誉全国。

湖北小龙虾产业到了一鼓作气、乘势而上的阶段。如何推动小龙虾产业加快跃入千亿，让湖北小龙虾“跳”得更高？昨日，省政协委员、专家学者和企业家聚焦小龙虾产业发展的具体问题建言献策，省直有关部门一一回应,会场气氛活跃而热烈。



委员建言不含糊 部门回应不拐弯

整合资金，让小龙虾“活”起来



省政协常委、省民革主委王红玲建议：省财政设立小龙虾产业发展专项资金。发挥县域经济发展调度资金、长江经济带产业基金的撬动作用和放大效应，带动社会资本投资小龙虾产业。鼓励金融机构为小龙虾量身打造金融产品，开展小龙虾养殖保险、养殖贷款等业务。

省财政厅现场回应：近几年政府补助的重点在科技创新示范试点，产业培育、精深加工和融合发展方面。将落实好各种激励政策，发挥好市场和政府作用，把财政资金的引导性发挥好。



改善水环境，助力生态健康养殖

省政协常委、人资环委主任王忠法建议：出台相关规定，制定引排水标准，规范小龙虾引排水工作；结合正在实施的高标准农田建设、大型灌区续建配套和小农水重点县等水利项目，搞好小龙虾连片地区的引排水系统建设。

省水利厅现场回应:继续完善防护排放体系建设，完善和提升供水保障。加强灌溉工程建设，将工程项目和小龙虾产业规划紧密结合起来。统筹整合涉农涉水建设，加强农村、河塘清淤泥整治。



加大统筹整合，加强“虾稻共作”基地建设

省政协委员、湖北华山水产集团董事长漆雕良仁从事小龙虾产业发展23年。他建议：统筹社会资金，出台扶持政策，加大对现有“虾稻共作”模式的研究，加大“虾稻共作”模式的推广，做好繁育的提纯复壮工作，不搞杂交。

省发改委现场回应：将认真抓好省级小龙虾产业规划，重点抓好良种体系、小龙虾重点县水利配套建设，加大小龙虾产区项目实施力度，在试点示范上向小龙虾产业倾斜。



协同创新，抢占甲壳素研究高地

武汉大学博导、省甲壳素工程技术中心主任杜予民教授建议：加快发展甲壳素/壳聚糖精深加工产品，由低档向高端转化，低值向高附加值改变。抢占高纯度高性能基础材料高地。加强顶层设计，建立政、产、学、研、资、用“六位一体”协同创新机制。加快推进潜江市小龙虾和甲壳素加工园区建设。

省科技厅现场回应：将加强核心技术攻关，加大研发投入，搭建小龙虾研发平台，大力培育龙头企业，大力推进产学研合作。



补齐短板，推动产业健康发展

湖北莱克集团董事长郑玉林建议：量身定制小龙虾加工企业的贷款政策，在县域发展资金和其他资金方面给予支持，在全省培育两到三家能够引导市场、抗击风险的大型加工企业。降低企业负担，合理解决小型加工企业的电费问题。

省金融办现场回应：强化人民银行和银监局合作，增强小企业的授信。加强直接融资，加大和金融机构合作力度。

省物价局现场回应：严格遵循省政府出台的降成本措施。编制全省的小龙虾价格指数。



采取“四个一批”政策精准扶持

湖北福娃集团董事长谢松柏建议：精准定位特色产业，开展精准扶持。在发展优势高效农业方面，一定要打一套组合拳，像前几年“四个一批工程”那样来抓，出台有力、有效、持久的扶持政策。

省委农工部现场回应：将用好“四个一批”政策，围绕抓品牌化、盯产业链来进行，从培养品牌、融合品牌和标准化生产等方面加力。



让小龙虾产业“壮”起来



推动虾稻米业一体化发展

省政协委员、潜江市市长、市政协主席龚定荣建议：整合各类资源，坚持高点定位、高标规划、高效经营。加强良种选育，实现稻米良种“育繁推”一体化。同时加大优化种植结构、标准化种植、企业培育、品牌运营力度，提升综合竞争力。



加强市场体系建设 掌握话语权

荆州市政协主席王守卫建议：加强小龙虾体系建设，出台专业批发市场建设的政策，解决好荆州国家级淡水产品批发市场融资问题。出台扶持专业批发市场建设政策，在选址、用地、税收、环评、办证等给予支持，并按实际投资强度的10%-30%进行奖励性补助。



打响湖北“清水虾”品牌

省政协常委、湖北广播电视台高级编辑钟国伟建议：抓住湖北小龙虾生态、安全、水好、味美的特色元素，创造湖北“清水虾”品牌。“潜江小龙虾”要宣传好“国家级农产品地理标志示范样板”称号、国家地理标志产地认证、国家地理标志证明商标等文化内涵和特色元素。



推动小龙虾电商产业发展

省政协委员、湖北经济学院党委书记温兴生建议：培育更多的小龙虾电商经营主体，打造产业发展龙头。充实“潜江龙虾”内涵，提升湖北小龙虾品牌形象。推广冷链物流技术创新，提升小龙虾线上消费体验。引导扶持小龙虾大数据应用，推动网络营销创新。



“飞”进会场的桂建芳院士



（记者张辉）我国小龙虾苗种繁育研究权威、中科院水生生物研究所桂建芳院士，会前就参与了本次月度协商会调研和筹备，由于到北京参加重要会议预计赶不回，就专门提交了书面发言。

谁曾想，会议交流发言即将结束时，桂建芳院士赶到了会场。主持人、省政协主席张昌尔高兴地向大家作介绍，请他发言。

桂建芳院士说，作为一名水产行业的专家，非常荣幸湖北这几年倡导小龙虾产业，使这个产业成为全国的范例。6月20日在潜江召开了全国稻渔综合种养现场会，说明潜江模式在全国有很强的影响，引领了全国稻渔综合种养的模式。

桂建芳院士建议：继续加强小龙虾繁育体系的建设，补齐苗种的短板。组织有能力的科研院所，利用潜江已经建好的科研平台开展育种等相关研究。必须走生态模式，必须进行虾稻综合种养，建议各级政府加强监管小龙虾养殖。

（本版图片均为记者 张朋 实习生 谌琪 摄）





