查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来 ·立根固本，依靠学习走向未来 ·图文：中国科考队进入北极圈 ·牢牢把握中国特色社会主义这个主题 ·“百名红通人员”黄红回国投案 ·院庭长不得变相审批案件 ·普京大幅裁减美外交官 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 坚决把思想和行动统一到习主席重 · 立根固本，依靠学习走向未来 · 图文：中国科考队进入北极圈 · 牢牢把握中国特色社会主义这个主 · “百名红通人员”黄红回国投案 · 院庭长不得变相审批案件 · 普京大幅裁减美外交官 5 时事 2017.8.1 星期二 俄美紧张关系升温 普京大幅裁减美外交官 湖北日报讯 据新华社电 俄总统普京7月30日说，美国驻俄罗斯外交机构工作人员应在9月1日前裁减755人，以使俄美在对方国的外交机构人数对等。

目前俄罗斯驻美外交机构人员数量为455人。普京的要求，意味着美国要撤回多达755名在俄外交人员。此前，俄方还宣布了限制美国外交机构使用俄罗斯物业的措施。

普京说，俄罗斯对美国能采取的反制措施很多。但他认为，目前不应追加对美国的其他限制措施。

在俄罗斯方面要求“大幅裁减”美驻俄外交人员后，两国紧张关系再度升温。显然，普京此举是对美国会近来强推制裁案的回应。舆论普遍认为，俄美对抗近期难以缓和，但也不会出现高强度冲突。





