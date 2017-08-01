坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来立根固本，依靠学习走向未来图文：中国科考队进入北极圈牢牢把握中国特色社会主义这个主题“百名红通人员”黄红回国投案院庭长不得变相审批案件普京大幅裁减美外交官
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 第5版 时事
·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来
·立根固本，依靠学习走向未来
·图文：中国科考队进入北极圈
·牢牢把握中国特色社会主义这个主题
·“百名红通人员”黄红回国投案
·院庭长不得变相审批案件
·普京大幅裁减美外交官
湖北日报电子版
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5 时事 2017.8.1 星期二
俄美紧张关系升温
普京大幅裁减美外交官
    湖北日报讯 据新华社电 俄总统普京7月30日说，美国驻俄罗斯外交机构工作人员应在9月1日前裁减755人，以使俄美在对方国的外交机构人数对等。
    目前俄罗斯驻美外交机构人员数量为455人。普京的要求，意味着美国要撤回多达755名在俄外交人员。此前，俄方还宣布了限制美国外交机构使用俄罗斯物业的措施。
    普京说，俄罗斯对美国能采取的反制措施很多。但他认为，目前不应追加对美国的其他限制措施。
    在俄罗斯方面要求“大幅裁减”美驻俄外交人员后，两国紧张关系再度升温。显然，普京此举是对美国会近来强推制裁案的回应。舆论普遍认为，俄美对抗近期难以缓和，但也不会出现高强度冲突。


   
　