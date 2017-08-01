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第5版 时事
·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来
·立根固本，依靠学习走向未来
·图文：中国科考队进入北极圈
·牢牢把握中国特色社会主义这个主题
·“百名红通人员”黄红回国投案
·院庭长不得变相审批案件
·普京大幅裁减美外交官
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普京大幅裁减美外交官
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时事
2017.8.1 星期二
最高法实施司法责任制
院庭长不得变相审批案件
湖北日报讯 据新华社电 最高人民法院近日印发《最高人民法院司法责任制实施意见（试行）》。《意见》规定，最高人民法院实行合议庭办案责任制。合议庭原则上随机产生，也可以根据专业化审判需要组成相对固定的合议庭，同时要求相对固定的合议庭和审判团队人员应当定期交流，期限一般为2年，最长不超过5年。
为严格落实“让审理者裁判，由裁判者负责”的改革要求，《意见》规定，承办法官在合议庭评议中作出说明后即可制作、签署裁判文书。裁判文书由承办法官、合议庭其他法官、审判长依次签署，审判长作为承办法官的，由审判长最后签署。院长、庭长对未直接参加审理案件的裁判文书不再审核签发，也不得以口头指示、旁听合议、文书送阅等方式变相审批案件。