查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来 ·立根固本，依靠学习走向未来 ·图文：中国科考队进入北极圈 ·牢牢把握中国特色社会主义这个主题 ·“百名红通人员”黄红回国投案 ·院庭长不得变相审批案件 ·普京大幅裁减美外交官 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 坚决把思想和行动统一到习主席重 · 立根固本，依靠学习走向未来 · 图文：中国科考队进入北极圈 · 牢牢把握中国特色社会主义这个主 · “百名红通人员”黄红回国投案 · 院庭长不得变相审批案件 · 普京大幅裁减美外交官 5 时事 2017.8.1 星期二 最高法实施司法责任制 院庭长不得变相审批案件 湖北日报讯 据新华社电 最高人民法院近日印发《最高人民法院司法责任制实施意见（试行）》。《意见》规定，最高人民法院实行合议庭办案责任制。合议庭原则上随机产生，也可以根据专业化审判需要组成相对固定的合议庭，同时要求相对固定的合议庭和审判团队人员应当定期交流，期限一般为2年，最长不超过5年。

为严格落实“让审理者裁判，由裁判者负责”的改革要求，《意见》规定，承办法官在合议庭评议中作出说明后即可制作、签署裁判文书。裁判文书由承办法官、合议庭其他法官、审判长依次签署，审判长作为承办法官的，由审判长最后签署。院长、庭长对未直接参加审理案件的裁判文书不再审核签发，也不得以口头指示、旁听合议、文书送阅等方式变相审批案件。





