查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来 ·立根固本，依靠学习走向未来 ·图文：中国科考队进入北极圈 ·牢牢把握中国特色社会主义这个主题 ·“百名红通人员”黄红回国投案 ·院庭长不得变相审批案件 ·普京大幅裁减美外交官 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 坚决把思想和行动统一到习主席重 · 立根固本，依靠学习走向未来 · 图文：中国科考队进入北极圈 · 牢牢把握中国特色社会主义这个主 · “百名红通人员”黄红回国投案 · 院庭长不得变相审批案件 · 普京大幅裁减美外交官 5 时事 2017.8.1 星期二 “百名红通人员”黄红回国投案 湖北日报讯 据新华社电 中央纪委监察部网站消息，昨日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，外逃美国19年的“百名红通人员”黄红回国投案。这是第43名归案的“百名红通人员”。

黄红（又名黄利），女，1967年出生，河北省玉田县豪门集团驻北京办事处原会计，涉嫌挪用公款，于1998年5月16日逃往美国。国际刑警组织红色通缉令号码A-794/10-1999。





