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第5版 时事
·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来
·立根固本，依靠学习走向未来
·图文：中国科考队进入北极圈
·牢牢把握中国特色社会主义这个主题
·“百名红通人员”黄红回国投案
·院庭长不得变相审批案件
·普京大幅裁减美外交官
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院庭长不得变相审批案件
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普京大幅裁减美外交官
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时事
2017.8.1 星期二
“百名红通人员”黄红回国投案
湖北日报讯 据新华社电 中央纪委监察部网站消息，昨日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，外逃美国19年的“百名红通人员”黄红回国投案。这是第43名归案的“百名红通人员”。
黄红（又名黄利），女，1967年出生，河北省玉田县豪门集团驻北京办事处原会计，涉嫌挪用公款，于1998年5月16日逃往美国。国际刑警组织红色通缉令号码A-794/10-1999。