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旗帜引领方向，道路决定命运。

“中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题，全党必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，确保党和国家事业始终沿着正确方向胜利前进。”

习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上发表重要讲话，深刻回答了我们党在新的历史条件下举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标等重大问题，是我们党在新的历史起点上不忘初心、继续前进的行动纲领，充分体现了我们党准确把握时代大势、毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义的坚定信念和强大定力。

2012年11月17日，十八届中央政治局举行第一次集体学习时，习近平总书记发表了重要讲话。他强调，坚持和发展中国特色社会主义是贯穿党的十八大报告的一条主线，中国特色社会主义道路是实现我国社会主义现代化的必由之路，是创造人民美好生活的必由之路。2013年1月5日，新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班开班式上，习近平总书记发表重要讲话。他强调，党的十八大精神，说一千道一万，归结为一点，就是坚持和发展中国特色社会主义。中国特色社会主义，是科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一，是根植于中国大地、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求的科学社会主义，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的必由之路。

习近平总书记反复强调，道路问题是关系党的事业兴衰成败第一位的问题，道路决定命运，道路就是党的生命。一个国家实行什么样的主义，关键要看这个主义能否解决这个国家面临的历史性课题。鞋子合不合脚，自己穿了才知道；一个国家的发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。不说更早的时期，从苏联解体、东欧剧变以后，唱衰中国的舆论就在国际上不绝于耳，各式各样的“中国崩溃论”从来没有中断过。但是，中国非但没有崩溃，反而综合国力与日俱增，人民生活水平不断提高，风景这边独好。只有社会主义才能救中国，只有中国特色社会主义才能发展中国，这是党和人民从历史和现实中得出的不可动摇的结论。

坚持和发展中国特色社会主义是一篇大文章，我们这一代共产党人的任务，就是要继续谱写这篇大文章的新篇章。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央牢牢把握中国特色社会主义这个主题，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，党和国家事业发生历史性变革、取得历史性成就，中国特色社会主义进入了新的发展阶段。

站在新的历史起点上，我们党对社会主义本质的认识、对中国特色社会主义规律的把握，已经达到了一个前所未有的新高度。全党要以习近平总书记“7·26”重要讲话精神为指导，清醒认识世情国情党情的变与不变，牢牢把握我国发展的阶段性特征，牢牢把握人民对美好生活的向往，发挥历史主动性和创造性，不断推进理论创新、实践创新、制度创新以及其他各方面创新，以新的思路、新的战略、新的举措，决胜全面建成小康社会，夺取中国特色社会主义新的伟大胜利。

（新华社北京7月31日电 载8月1日《人民日报》）





