查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来 ·立根固本，依靠学习走向未来 ·图文：中国科考队进入北极圈 ·牢牢把握中国特色社会主义这个主题 ·“百名红通人员”黄红回国投案 ·院庭长不得变相审批案件 ·普京大幅裁减美外交官 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 坚决把思想和行动统一到习主席重 · 立根固本，依靠学习走向未来 · 图文：中国科考队进入北极圈 · 牢牢把握中国特色社会主义这个主 · “百名红通人员”黄红回国投案 · 院庭长不得变相审批案件 · 普京大幅裁减美外交官 5 时事 2017.8.1 星期二 图文：中国科考队进入北极圈 湖北日报讯 据新华社电 北京时间7月31日上午8时50分，“雪龙”号进入北极圈。上午9时，中国第八次北极科考队队员身着统一队服，在“雪龙”号直升机停机坪庆祝进入北极圈。“雪龙”号船长朱兵介绍，自7月20日从上海出发，中国第八次北极科考队经中国东海、韩国济州岛附近海域，穿对马海峡、日本海、宗谷海峡、鄂霍次克海，过阿留申群岛、白令海、白令海峡，已航行3600多海里。

科考队副领队兼首席科学家助理何剑锋说，随着“雪龙”号进入北极圈，科考队将在楚科奇海国际公海海域进行海洋综合调查，回收一套沉积物捕获器，并完成四至六个冰站的多学科综合考察。

右图：7月31日，科考队员在“雪龙”号上围成圆圈合影。 （新华社发）





