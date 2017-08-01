坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来立根固本，依靠学习走向未来图文：中国科考队进入北极圈牢牢把握中国特色社会主义这个主题“百名红通人员”黄红回国投案院庭长不得变相审批案件普京大幅裁减美外交官
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 第5版 时事
·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来
·立根固本，依靠学习走向未来
·图文：中国科考队进入北极圈
·牢牢把握中国特色社会主义这个主题
·“百名红通人员”黄红回国投案
·院庭长不得变相审批案件
·普京大幅裁减美外交官
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5 时事 2017.8.1 星期二
图文：中国科考队进入北极圈
    湖北日报讯 据新华社电 北京时间7月31日上午8时50分，“雪龙”号进入北极圈。上午9时，中国第八次北极科考队队员身着统一队服，在“雪龙”号直升机停机坪庆祝进入北极圈。“雪龙”号船长朱兵介绍，自7月20日从上海出发，中国第八次北极科考队经中国东海、韩国济州岛附近海域，穿对马海峡、日本海、宗谷海峡、鄂霍次克海，过阿留申群岛、白令海、白令海峡，已航行3600多海里。
    科考队副领队兼首席科学家助理何剑锋说，随着“雪龙”号进入北极圈，科考队将在楚科奇海国际公海海域进行海洋综合调查，回收一套沉积物捕获器，并完成四至六个冰站的多学科综合考察。
    右图：7月31日，科考队员在“雪龙”号上围成圆圈合影。 （新华社发）


   
　