查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来 ·立根固本，依靠学习走向未来 ·图文：中国科考队进入北极圈 ·牢牢把握中国特色社会主义这个主题 ·“百名红通人员”黄红回国投案 ·院庭长不得变相审批案件 ·普京大幅裁减美外交官 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 坚决把思想和行动统一到习主席重 · 立根固本，依靠学习走向未来 · 图文：中国科考队进入北极圈 · 牢牢把握中国特色社会主义这个主 · “百名红通人员”黄红回国投案 · 院庭长不得变相审批案件 · 普京大幅裁减美外交官 5 时事 2017.8.1 星期二 立根固本，依靠学习走向未来 ——党的十八大以来干部教育培训跃上新台阶 湖北日报讯 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央继承和发扬我们党重视学习、善于学习的优良传统，带头学习、率先学习。中央政治局先后组织40多次集体学习，为不断提高全党的治国理政能力和水平作出了表率。

在党中央示范带领下，干部教育培训工作深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实全国党校工作会议精神，改革创新、稳中有进，呈现出勃勃生机。

——以培养造就“党和人民需要的好干部”为主题，以服务党和国家工作大局为主线，以坚定理想信念为首要任务，着力加强干部理论武装、党性教育和专业化能力培训，大力弘扬马克思主义优良学风，干部队伍素质能力不断提升。

——突出抓好领导干部这个“关键少数”。中央每年举办省部级主要领导干部专题研讨班，各地区各部门层层抓好“一把手”教育培训，带动形成全党学习、全员参训的生动局面。

——加强顶层设计和制度建设，中央印发《干部教育培训工作条例》和《2013—2017年全国干部教育培训规划》，干部教育培训工作科学化制度化规范化跃上新台阶。

数据显示，党的十八大以来，全国共培训各类各级干部、企业经营管理人员等8400多万人次。



补钙壮骨

帮助干部炼就“金刚不坏之身”



加强马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系学习教育，帮助干部补钙壮骨、立根固本，是干部教育培训工作职责所在、使命所系。

坚持把习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略作为理论武装的重中之重，列为各级党校、行政学院、干部学院必修课。

党的十八届三中、四中、五中、六中全会召开后，中央都及时举办省部级主要领导干部专题研讨班。中央有关部门连续举办7期专题研讨班，将省部级干部轮训一遍，分期分批对全国1500多名高校书记、校长集中轮训，组织2800多名县委书记进行理论研修。各地区各部门普遍开展了县处级以上干部集中轮训。



上好党性教育必修课

精准开展各类专题培训



习近平总书记多次强调，党性教育是共产党人修身养性的必修课，是共产党人的“心学”。培养“好干部”，必须抓住党性教育这个核心。中央组织部印发文件，对加强和改进党性教育作出安排；每年依托井冈山、延安干部学院分期分批举办领导干部党性教育专题班。其他国家级培训机构主体班次都开设了党性教育单元。

各地区各部门结合开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，扎实开展党性教育。

党的十八大以来，各地区各部门紧扣统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧扣“十三五”规划确定的目标任务，精准化开展各类专题培训，帮助干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神。

国家行政学院和中国浦东干部学院等举办贯彻新发展理念、供给侧结构性改革、创新驱动发展、“一带一路”建设、脱贫攻坚等专题培训。中央组织部举办换届后新任市委书记培训班；委托财政部等10多个部委，每年举办财税改革、生态环保、城乡规划等20多个专题研究班；利用高校基地优质资源，每年举办中央和国家机关司局级干部金融、商贸、党建等40多期专题研修班，点燃干部干事创业的激情，提升他们履职尽责的能力水平。着眼加强和改进党对国有企业的领导、完善现代企业制度等重点任务，举办国有企业党的建设、国有企业兼并重组与混合所有制改革等一系列专题培训班，推动中央重大决策部署落地落实。



持续推进改革创新

培训保障更加有力



党的十八大以来，各地区各部门着力加强培训机构、师资、课程教材等基础建设，干部教育培训资源不断整合优化。

中央党校深化教学改革，组织起草《全国党校系统党的理论教育和党性教育教学大纲》，在全校教职工中开展“对党忠诚”集中教育。国家级干部教育培训机构每年为各地区各部门培训1500余名骨干教师，省级党校（行政学院）开展市县两级党校骨干教师培训。

精品课程教材不断涌现，推出了一批体现马克思主义中国化最新成果、特色鲜明的课程教材。编写出版第四批全国干部学习培训教材，习近平总书记亲自作序，受到广大干部热烈欢迎。



从严治校

干部教育培训呈现新面貌



坚持严以治校、严以治教、严以治学，是党的十八大以来干部教育培训工作的一个鲜明特色。

落实全面从严治党要求，中央组织部制定印发规定，针对干部教育培训中存在的公款宴请等不正之风，提出9条具体规定。深入各级干部教育培训机构开展学风督查。开展领导干部参加高收费社会化培训专项清理整顿。

各级组织人事部门对在党校、行政学院、干部学院等举办的主体班次选派专人跟班，发现问题及时处理。

各级干部教育培训机构加强教师队伍管理。

伴随着全面从严治党向纵深发展的历程，干部教育培训学风不断焕发新气象。

（据新华社7月31日电）





