查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来 ·立根固本，依靠学习走向未来 ·图文：中国科考队进入北极圈 ·牢牢把握中国特色社会主义这个主题 ·“百名红通人员”黄红回国投案 ·院庭长不得变相审批案件 ·普京大幅裁减美外交官 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 坚决把思想和行动统一到习主席重 · 立根固本，依靠学习走向未来 · 图文：中国科考队进入北极圈 · 牢牢把握中国特色社会主义这个主 · “百名红通人员”黄红回国投案 · 院庭长不得变相审批案件 · 普京大幅裁减美外交官 5 时事 2017.8.1 星期二 全军和武警部队一致表示 坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来 为决胜全面小康社会实现中国梦而不懈奋斗 湖北日报讯 连日来，全军和武警部队迅速兴起学习热潮，深入学习讨论习主席在省部级主要领导干部专题研讨班开班式上的重要讲话。广大官兵一致表示，坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来，不断增强维护核心的思想自觉和行动自觉，以新的精神状态和奋斗姿态投身国防和军队建设事业，为决胜全面小康社会、夺取中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

从边关到都市，从高原到海岛，在祖国各地的座座军营，全军和武警部队各级第一时间认真学习习主席重要讲话精神，组织官兵展开深入讨论，切实做到深刻领会、入脑入心。广大官兵在学习讨论中表示，习主席的重要讲话，是坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领，为推进中国特色社会主义伟大事业提供了科学指南，具有重大政治意义、理论意义、实践意义。要把深入学习贯彻习主席重要讲话精神，作为当前和今后一段时期的重大政治任务抓紧抓好，用以指导实践、推动工作，坚决完成党和人民赋予的各项任务，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

办好中国的事情，关键在党。陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队和武警部队官兵在学习讨论中表示，党对军队的绝对领导，是我军的建军之魂、强军之魂，是我国的基本军事制度和中国特色社会主义政治制度的重要组成部分。要牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移走中国特色强军之路，坚持从思想上政治上建设和掌握部队，毫不动摇坚持党对军队的绝对领导，认真贯彻落实军委主席负责制，确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，确保党中央、中央军委和习主席一声令下，召之即来、来之能战、战之必胜。

东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区官兵在学习讨论中表示，2020年全面建成小康社会后，随着我国经济总量、综合实力不断上升，各种可以预见和难以预见的风险和挑战也在不断增多。要增强忧患意识，做到居安思危、知危图安，充分认清形势发展给我们带来的风险和挑战，看到自身短板和不足，深入研究现代战争制胜机理，加强作战问题研究，不断提高联合作战指挥水平，努力缩小同世界军事强国的差距，为夺取中国特色社会主义伟大胜利提供重要战略支撑。

激流勇进，首在掌舵。军委机关各部门在学习讨论中认为，努力实现第二个百年奋斗目标，踏上建设社会主义现代化国家新征程，必须坚定维护习主席的核心地位。要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威，任何时候任何情况下都坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥，紧紧围绕习主席决策意图开展工作，坚决按照习主席部署要求抓好落实，自觉做到习主席发出的号召坚决响应，习主席提出的要求坚决执行，习主席赋予的任务坚决完成。

军事科学院、国防大学、国防科技大学广大教职员表示，坚持和发展中国特色社会主义，必须高度重视理论的作用，增强理论自信和战略定力。一定要认真领会习主席重要讲话精神的核心要义，保持和发扬马克思主义政党与时俱进的理论品格，紧跟党的理论创新成果，以更宽广的视野、更长远的眼光，加强学习研究，加强阐释解读，切实把全军上下的思想认识统一到高举中国特色社会主义伟大旗帜、不断夺取中国特色社会主义新胜利上来。

各军区善后办官兵在学习讨论中认为，党的十八大以来，习主席领导推动军队改革重塑，我军体制和结构焕然一新、发展格局焕然一新、部队面貌焕然一新。要保持锐意改革的决心和信心，保持攻坚克难的勇气，保持抓铁有痕、踏石留印的劲头，不断增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性，继续高标准推进各项改革工作，统筹协调好各领域工作，夺取深化国防和军队改革全面胜利，为实现强军目标、建设世界一流军队贡献力量。

（新华社北京7月31日电）





