查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉：十项重点工作冲刺全年目标 ·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障 ·省直5家单位政务窗口撤销 ·图文：退伍军人助力精准扶贫 ·残疾预防行动计划发布 ·省总工会“夏送清凉”活动启动 ·住建系统大走访解决问题1.58万个 ·嘉鱼县严肃问责30名领导干部 ·铸就新的钢铁长城 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 武汉：十项重点工作冲刺全年目标 · 救生员无证上岗 游泳安全谁来保 · 省直5家单位政务窗口撤销 · 图文：退伍军人助力精准扶贫 · 残疾预防行动计划发布 · 省总工会“夏送清凉”活动启动 · 住建系统大走访解决问题1.58 · 嘉鱼县严肃问责30名领导干部 · 铸就新的钢铁长城 4 要闻 2017.8.1 星期二 嘉鱼县严肃问责30名领导干部 湖北日报讯 （记者张爱虎、通讯员揭光祥）昨从咸宁市纪委获悉，针对嘉鱼县鱼岳镇鱼岳社区卫生服务中心伪造体检档案套取国家补助资金问题，嘉鱼县迅速成立专题调研组，研究整改措施，对相关责任人追责问责。截至目前，共有谭某、刘某等30名领导干部被问责，其中党内严重警告3人，党内警告7人，行政记过1人，行政警告3人，经济处罚6人，行政处罚3人，诫勉谈话3人。共追回历年被套取的国家资金9.8万余元。

7月12日，《套取国家资金 嘉鱼一社区服务中心给死者“体检”》在本报见报后，引发省纪委主要领导高度关注，并作出批示。省纪委要求跟踪了解该案的调查、处理、追责问责情况，加强督办整改。

另悉，针对7月10日电视问政曝光的5个扶贫领域突出问题，咸宁市以案为鉴，举一反三，紧盯“不落实的事”、严查“不落实的人”，全面清查，确保扶贫资金安排到哪里，监督“触角”就延伸到哪里。当月合计问责处理91人，涉及县级干部10人，其中，纪律处分38人，诫勉谈话及以上组织处理24人，免职3人，追缴违规资金190.72万元。





