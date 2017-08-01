查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉：十项重点工作冲刺全年目标 ·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障 ·省直5家单位政务窗口撤销 ·图文：退伍军人助力精准扶贫 ·残疾预防行动计划发布 ·省总工会“夏送清凉”活动启动 ·住建系统大走访解决问题1.58万个 ·嘉鱼县严肃问责30名领导干部 ·铸就新的钢铁长城 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 武汉：十项重点工作冲刺全年目标 · 救生员无证上岗 游泳安全谁来保 · 省直5家单位政务窗口撤销 · 图文：退伍军人助力精准扶贫 · 残疾预防行动计划发布 · 省总工会“夏送清凉”活动启动 · 住建系统大走访解决问题1.58 · 嘉鱼县严肃问责30名领导干部 · 铸就新的钢铁长城 4 要闻 2017.8.1 星期二 住建系统大走访解决问题1.58万个 湖北日报讯 （记者彭一苇、通讯员曾佳、实习生戴明君）昨从省住建厅获悉，全省住建系统贴近群众“面对面、听期盼”大走访活动历时半年，共有2万多人参加，解决问题15802个。

截至目前，大走访活动已走访群众67089人，收集意见建议30367条，大多与群众生活密切相关。

如仙桃市房管局针对16个问题楼盘的办证问题，成立专班，逐步化解，使购房人陆续领到了不动产权证。宜昌市住建委在走访山庄路社区时，发现一处近1000平方米的陈年“垃圾山”，立即安排了整治。广水市住建局在大走访中，发现居民普遍反映城区背街小巷道路破损严重，当地投入100多万对道路进行了修补。这些举措赢得了百姓的“点赞”。

省住建厅表示，大走访活动目前已进入“回应期盼”阶段，对收集来的问题将件件回应落实，多为群众办实事，解决路不好走、水不好喝、气不好用等具体问题。





