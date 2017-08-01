武汉：十项重点工作冲刺全年目标救生员无证上岗 游泳安全谁来保障省直5家单位政务窗口撤销图文：退伍军人助力精准扶贫残疾预防行动计划发布省总工会“夏送清凉”活动启动住建系统大走访解决问题1.58万个嘉鱼县严肃问责30名领导干部铸就新的钢铁长城
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第4版 要闻
·武汉：十项重点工作冲刺全年目标
·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障
·省直5家单位政务窗口撤销
·图文：退伍军人助力精准扶贫
·残疾预防行动计划发布
·省总工会“夏送清凉”活动启动
·住建系统大走访解决问题1.58万个
·嘉鱼县严肃问责30名领导干部
·铸就新的钢铁长城
湖北日报电子版
----  
 
4 要闻 2017.8.1 星期二
住建系统大走访解决问题1.58万个
    湖北日报讯 （记者彭一苇、通讯员曾佳、实习生戴明君）昨从省住建厅获悉，全省住建系统贴近群众“面对面、听期盼”大走访活动历时半年，共有2万多人参加，解决问题15802个。
    截至目前，大走访活动已走访群众67089人，收集意见建议30367条，大多与群众生活密切相关。
    如仙桃市房管局针对16个问题楼盘的办证问题，成立专班，逐步化解，使购房人陆续领到了不动产权证。宜昌市住建委在走访山庄路社区时，发现一处近1000平方米的陈年“垃圾山”，立即安排了整治。广水市住建局在大走访中，发现居民普遍反映城区背街小巷道路破损严重，当地投入100多万对道路进行了修补。这些举措赢得了百姓的“点赞”。
    省住建厅表示，大走访活动目前已进入“回应期盼”阶段，对收集来的问题将件件回应落实，多为群众办实事，解决路不好走、水不好喝、气不好用等具体问题。


   
　