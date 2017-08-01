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·住建系统大走访解决问题1.58万个
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住建系统大走访解决问题1.58
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要闻
2017.8.1 星期二
住建系统大走访解决问题1.58万个
湖北日报讯 （记者彭一苇、通讯员曾佳、实习生戴明君）昨从省住建厅获悉，全省住建系统贴近群众“面对面、听期盼”大走访活动历时半年，共有2万多人参加，解决问题15802个。
截至目前，大走访活动已走访群众67089人，收集意见建议30367条，大多与群众生活密切相关。
如仙桃市房管局针对16个问题楼盘的办证问题，成立专班，逐步化解，使购房人陆续领到了不动产权证。宜昌市住建委在走访山庄路社区时，发现一处近1000平方米的陈年“垃圾山”，立即安排了整治。广水市住建局在大走访中，发现居民普遍反映城区背街小巷道路破损严重，当地投入100多万对道路进行了修补。这些举措赢得了百姓的“点赞”。
省住建厅表示，大走访活动目前已进入“回应期盼”阶段，对收集来的问题将件件回应落实，多为群众办实事，解决路不好走、水不好喝、气不好用等具体问题。