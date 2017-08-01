查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉：十项重点工作冲刺全年目标 ·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障 ·省直5家单位政务窗口撤销 ·图文：退伍军人助力精准扶贫 ·残疾预防行动计划发布 ·省总工会“夏送清凉”活动启动 ·住建系统大走访解决问题1.58万个 ·嘉鱼县严肃问责30名领导干部 ·铸就新的钢铁长城 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 武汉：十项重点工作冲刺全年目标 · 救生员无证上岗 游泳安全谁来保 · 省直5家单位政务窗口撤销 · 图文：退伍军人助力精准扶贫 · 残疾预防行动计划发布 · 省总工会“夏送清凉”活动启动 · 住建系统大走访解决问题1.58 · 嘉鱼县严肃问责30名领导干部 · 铸就新的钢铁长城 4 要闻 2017.8.1 星期二 省总工会“夏送清凉”活动启动 湖北日报讯 （记者李婷、通讯员谢文哲）“防暑降温要落实到每一个工地、每一名农民工。”7月30日，省总工会有关负责人到中铁十一局武汉地铁8号线南湖项目部工地、汉十高铁府河特大桥项目部工地，为在高温下作业的农民工送去防暑降温用品和慰问金，开启省总工会“夏送清凉”慰问活动序幕。

据介绍，该活动以“送清凉，送健康”为主题，将持续至9月。由省总工会相关负责人带队，向在高温环境下作业的一线职工、农民工赠送防暑降温物资和慰问金，检查施工现场、职工宿舍、食堂安全卫生状况，听取企业关于做好职工防暑降温工作情况的汇报，督促企业妥善解决好职工、农民工生产生活方面的实际困难和问题。今年省总工会本级高温慰问总投入61万元，包括40万元慰问金和21万元慰问物资。

入夏以来，省总工会下发通知，要求各级工会做好防暑降温工作，预防高温中暑和生产安全事故的发生。





