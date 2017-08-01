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要闻
2017.8.1 星期二
省总工会“夏送清凉”活动启动
湖北日报讯 （记者李婷、通讯员谢文哲）“防暑降温要落实到每一个工地、每一名农民工。”7月30日，省总工会有关负责人到中铁十一局武汉地铁8号线南湖项目部工地、汉十高铁府河特大桥项目部工地，为在高温下作业的农民工送去防暑降温用品和慰问金，开启省总工会“夏送清凉”慰问活动序幕。
据介绍，该活动以“送清凉，送健康”为主题，将持续至9月。由省总工会相关负责人带队，向在高温环境下作业的一线职工、农民工赠送防暑降温物资和慰问金，检查施工现场、职工宿舍、食堂安全卫生状况，听取企业关于做好职工防暑降温工作情况的汇报，督促企业妥善解决好职工、农民工生产生活方面的实际困难和问题。今年省总工会本级高温慰问总投入61万元，包括40万元慰问金和21万元慰问物资。
入夏以来，省总工会下发通知，要求各级工会做好防暑降温工作，预防高温中暑和生产安全事故的发生。