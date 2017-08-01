武汉：十项重点工作冲刺全年目标救生员无证上岗 游泳安全谁来保障省直5家单位政务窗口撤销图文：退伍军人助力精准扶贫残疾预防行动计划发布省总工会“夏送清凉”活动启动住建系统大走访解决问题1.58万个嘉鱼县严肃问责30名领导干部铸就新的钢铁长城
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 第4版 要闻
·武汉：十项重点工作冲刺全年目标
·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障
·省直5家单位政务窗口撤销
·图文：退伍军人助力精准扶贫
·残疾预防行动计划发布
·省总工会“夏送清凉”活动启动
·住建系统大走访解决问题1.58万个
·嘉鱼县严肃问责30名领导干部
·铸就新的钢铁长城
湖北日报电子版
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4 要闻 2017.8.1 星期二
省总工会“夏送清凉”活动启动
    湖北日报讯 （记者李婷、通讯员谢文哲）“防暑降温要落实到每一个工地、每一名农民工。”7月30日，省总工会有关负责人到中铁十一局武汉地铁8号线南湖项目部工地、汉十高铁府河特大桥项目部工地，为在高温下作业的农民工送去防暑降温用品和慰问金，开启省总工会“夏送清凉”慰问活动序幕。
    据介绍，该活动以“送清凉，送健康”为主题，将持续至9月。由省总工会相关负责人带队，向在高温环境下作业的一线职工、农民工赠送防暑降温物资和慰问金，检查施工现场、职工宿舍、食堂安全卫生状况，听取企业关于做好职工防暑降温工作情况的汇报，督促企业妥善解决好职工、农民工生产生活方面的实际困难和问题。今年省总工会本级高温慰问总投入61万元，包括40万元慰问金和21万元慰问物资。
    入夏以来，省总工会下发通知，要求各级工会做好防暑降温工作，预防高温中暑和生产安全事故的发生。


   
　