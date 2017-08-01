查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉：十项重点工作冲刺全年目标 ·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障 ·省直5家单位政务窗口撤销 ·图文：退伍军人助力精准扶贫 ·残疾预防行动计划发布 ·省总工会“夏送清凉”活动启动 ·住建系统大走访解决问题1.58万个 ·嘉鱼县严肃问责30名领导干部 ·铸就新的钢铁长城 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 武汉：十项重点工作冲刺全年目标 · 救生员无证上岗 游泳安全谁来保 · 省直5家单位政务窗口撤销 · 图文：退伍军人助力精准扶贫 · 残疾预防行动计划发布 · 省总工会“夏送清凉”活动启动 · 住建系统大走访解决问题1.58 · 嘉鱼县严肃问责30名领导干部 · 铸就新的钢铁长城 4 要闻 2017.8.1 星期二 残疾预防行动计划发布 至2020年婚检孕检率超八成 湖北日报讯 （记者黄璐、实习生蔡华）7月25日，省政府发布《湖北省残 疾 预 防 行 动 计 划（2017- 2020）》，要求婚检、孕前健康检查率达80%以上，大力推进免费婚前和孕前健康检查，并逐步实现孕妇28周前在自愿情况下接受至少1次出生缺陷产前筛查。

为有效控制出生缺陷和发育障碍致残，《行动计划》要求新生儿及儿童残疾筛查率达85%以上，干预率达80%以上。建立新生儿及儿童致残性疾病和出生缺陷筛查、诊断、干预一体化工作机制，提高筛查覆盖率及转诊率、随访率、干预率。

同时，为有效控制传染病，《行动计划》要求继续将脊髓灰质炎、流行性乙型脑炎等致残性传染病的疫苗接种率维持在较高水平，并适时调整疫苗种类。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上。

此外，《行动计划》还要求改善对残疾人的康复服务。残疾人基本型辅助器具适配率达80%以上。





