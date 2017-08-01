武汉：十项重点工作冲刺全年目标救生员无证上岗 游泳安全谁来保障省直5家单位政务窗口撤销图文：退伍军人助力精准扶贫残疾预防行动计划发布省总工会“夏送清凉”活动启动住建系统大走访解决问题1.58万个嘉鱼县严肃问责30名领导干部铸就新的钢铁长城
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第4版 要闻
·武汉：十项重点工作冲刺全年目标
·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障
·省直5家单位政务窗口撤销
·图文：退伍军人助力精准扶贫
·残疾预防行动计划发布
·省总工会“夏送清凉”活动启动
·住建系统大走访解决问题1.58万个
·嘉鱼县严肃问责30名领导干部
·铸就新的钢铁长城
湖北日报电子版
----  
 
4 要闻 2017.8.1 星期二
残疾预防行动计划发布
至2020年婚检孕检率超八成
    湖北日报讯 （记者黄璐、实习生蔡华）7月25日，省政府发布《湖北省残 疾 预 防 行 动 计 划（2017-　2020）》，要求婚检、孕前健康检查率达80%以上，大力推进免费婚前和孕前健康检查，并逐步实现孕妇28周前在自愿情况下接受至少1次出生缺陷产前筛查。
    为有效控制出生缺陷和发育障碍致残，《行动计划》要求新生儿及儿童残疾筛查率达85%以上，干预率达80%以上。建立新生儿及儿童致残性疾病和出生缺陷筛查、诊断、干预一体化工作机制，提高筛查覆盖率及转诊率、随访率、干预率。
    同时，为有效控制传染病，《行动计划》要求继续将脊髓灰质炎、流行性乙型脑炎等致残性传染病的疫苗接种率维持在较高水平，并适时调整疫苗种类。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上。
    此外，《行动计划》还要求改善对残疾人的康复服务。残疾人基本型辅助器具适配率达80%以上。


   
　