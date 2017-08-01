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要闻
2017.8.1 星期二
残疾预防行动计划发布
至2020年婚检孕检率超八成
湖北日报讯 （记者黄璐、实习生蔡华）7月25日，省政府发布《湖北省残 疾 预 防 行 动 计 划（2017- 2020）》，要求婚检、孕前健康检查率达80%以上，大力推进免费婚前和孕前健康检查，并逐步实现孕妇28周前在自愿情况下接受至少1次出生缺陷产前筛查。
为有效控制出生缺陷和发育障碍致残，《行动计划》要求新生儿及儿童残疾筛查率达85%以上，干预率达80%以上。建立新生儿及儿童致残性疾病和出生缺陷筛查、诊断、干预一体化工作机制，提高筛查覆盖率及转诊率、随访率、干预率。
同时，为有效控制传染病，《行动计划》要求继续将脊髓灰质炎、流行性乙型脑炎等致残性传染病的疫苗接种率维持在较高水平，并适时调整疫苗种类。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上。
此外，《行动计划》还要求改善对残疾人的康复服务。残疾人基本型辅助器具适配率达80%以上。