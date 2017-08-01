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·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障
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·住建系统大走访解决问题1.58万个
·嘉鱼县严肃问责30名领导干部
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住建系统大走访解决问题1.58
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要闻
2017.8.1 星期二
图文：退伍军人助力精准扶贫
湖北日报讯 7月29日，通城县关刀镇退伍军人金辉（左）同卡非食品公司员工一起采收辣椒。金辉去年流转土地1000亩，建设紫苏、辣椒、洋姜等特色农产品示范基地，18户扶贫户土地入股，形成“公司+基地+合作社+农户”模式，共同发展。目前，全县200多名退伍军人创办各种经济实体，结对帮扶贫困人口1200多人，助力精准扶贫。 （视界网 刘建平 摄）