查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉：十项重点工作冲刺全年目标 ·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障 ·省直5家单位政务窗口撤销 ·图文：退伍军人助力精准扶贫 ·残疾预防行动计划发布 ·省总工会“夏送清凉”活动启动 ·住建系统大走访解决问题1.58万个 ·嘉鱼县严肃问责30名领导干部 ·铸就新的钢铁长城 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 武汉：十项重点工作冲刺全年目标 · 救生员无证上岗 游泳安全谁来保 · 省直5家单位政务窗口撤销 · 图文：退伍军人助力精准扶贫 · 残疾预防行动计划发布 · 省总工会“夏送清凉”活动启动 · 住建系统大走访解决问题1.58 · 嘉鱼县严肃问责30名领导干部 · 铸就新的钢铁长城 4 要闻 2017.8.1 星期二 图文：退伍军人助力精准扶贫 湖北日报讯 7月29日，通城县关刀镇退伍军人金辉（左）同卡非食品公司员工一起采收辣椒。金辉去年流转土地1000亩，建设紫苏、辣椒、洋姜等特色农产品示范基地，18户扶贫户土地入股，形成“公司+基地+合作社+农户”模式，共同发展。目前，全县200多名退伍军人创办各种经济实体，结对帮扶贫困人口1200多人，助力精准扶贫。 （视界网 刘建平 摄）





