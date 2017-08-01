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要闻
2017.8.1 星期二
省直5家单位政务窗口撤销
湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员屠赟涛）3月28日，《党风政风前哨》曝光了省环保厅、省统计局等多个单位的政务服务大厅和窗口，存在业务量小，在岗人员无事可做的情况。
省编办审改处副主任科员王坤说，按照省政府、省纪委的要求，省编办对省直单位政务服务大厅和窗口做了一次普查，发现有些单位政务服务大厅和窗口确实存在冷清的情况。
主要原因是近年来，国家简政放权的力度加大，有关单位的审批事项不断减少。另外，“互联网+”政务不断发展，许多以前的线下服务变成了线上服务。近4个月里，省编办对省直38家单位政务大厅进行调研，经省政府研究批准，决定撤销省科技厅、省司法厅、省财政厅、省统计局、省人防办政务服务大厅和窗口。
王坤说，窗口撤销了，服务要跟上，原有的行政服务大厅事项划归到相关业务处室负责。同时大力推广“互联网+”政务服务，打造全省政务服务一张网。年底基本实现省级部门及试点地方，行政服务事项和公共服务事项网上办理。
对于保留的政务服务大厅和窗口，省编办要求增加职能，优化服务。接下来，按照全省推进“互联网+放管服”改革的要求，适时动态调整省直单位政务服务大厅和窗口。
前哨回访