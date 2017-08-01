查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉：十项重点工作冲刺全年目标 ·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障 ·省直5家单位政务窗口撤销 ·图文：退伍军人助力精准扶贫 ·残疾预防行动计划发布 ·省总工会“夏送清凉”活动启动 ·住建系统大走访解决问题1.58万个 ·嘉鱼县严肃问责30名领导干部 ·铸就新的钢铁长城 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 武汉：十项重点工作冲刺全年目标 · 救生员无证上岗 游泳安全谁来保 · 省直5家单位政务窗口撤销 · 图文：退伍军人助力精准扶贫 · 残疾预防行动计划发布 · 省总工会“夏送清凉”活动启动 · 住建系统大走访解决问题1.58 · 嘉鱼县严肃问责30名领导干部 · 铸就新的钢铁长城 4 要闻 2017.8.1 星期二 省直5家单位政务窗口撤销 湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员屠赟涛）3月28日，《党风政风前哨》曝光了省环保厅、省统计局等多个单位的政务服务大厅和窗口，存在业务量小，在岗人员无事可做的情况。

省编办审改处副主任科员王坤说，按照省政府、省纪委的要求，省编办对省直单位政务服务大厅和窗口做了一次普查，发现有些单位政务服务大厅和窗口确实存在冷清的情况。

主要原因是近年来，国家简政放权的力度加大，有关单位的审批事项不断减少。另外，“互联网+”政务不断发展，许多以前的线下服务变成了线上服务。近4个月里，省编办对省直38家单位政务大厅进行调研，经省政府研究批准，决定撤销省科技厅、省司法厅、省财政厅、省统计局、省人防办政务服务大厅和窗口。

王坤说，窗口撤销了，服务要跟上，原有的行政服务大厅事项划归到相关业务处室负责。同时大力推广“互联网+”政务服务，打造全省政务服务一张网。年底基本实现省级部门及试点地方，行政服务事项和公共服务事项网上办理。

对于保留的政务服务大厅和窗口，省编办要求增加职能，优化服务。接下来，按照全省推进“互联网+放管服”改革的要求，适时动态调整省直单位政务服务大厅和窗口。

前哨回访





