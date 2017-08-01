查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉：十项重点工作冲刺全年目标 ·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障 ·省直5家单位政务窗口撤销 ·图文：退伍军人助力精准扶贫 ·残疾预防行动计划发布 ·省总工会“夏送清凉”活动启动 ·住建系统大走访解决问题1.58万个 ·嘉鱼县严肃问责30名领导干部 ·铸就新的钢铁长城 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 武汉：十项重点工作冲刺全年目标 · 救生员无证上岗 游泳安全谁来保 · 省直5家单位政务窗口撤销 · 图文：退伍军人助力精准扶贫 · 残疾预防行动计划发布 · 省总工会“夏送清凉”活动启动 · 住建系统大走访解决问题1.58 · 嘉鱼县严肃问责30名领导干部 · 铸就新的钢铁长城 4 要闻 2017.8.1 星期二 救生员无证上岗 游泳安全谁来保障 湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员屠赟涛）炎夏酷暑，人们纷纷到游泳场所消暑，看到泳池边的救生员，心中就会增添一份安全感。但如果这些救生员属于“无证上岗”，这份安全感还会存在吗？

这是由省监察厅主办、湖北电视综合频道承办的常态化电视问政专栏《党风政风前哨》昨晚曝光的问题。

记者在某招聘网站上搜索“救生员”发现，不少游泳场馆招聘救生员，并未明确要求必须持有救生员证。记者以应聘者的身份，来到武汉市南湖水域天际小区游泳池。游泳池承包人坦言，应聘者没有救生员证，他们会想办法，从文体局“搞”出证来。他还说，公司承包了不少小区的游泳池，目前正大量招聘救生员，有没有救生员证不重要。《中华人民共和国体育场所开放条件与技术要求（游泳场所）》规定：包括救生员在内的职业人员，须持国家有关执业资格证书方能上岗。而且，救生员只有通过了游泳和溺水施救技能测试后，才能拿到体育行业国家职业资格认证的游泳救生员职业资格证书。

在咸宁的不少游泳场馆，记者也发现了救生员无证上岗的情况。咸安区群众体育中心有两个游泳池，配备了6名身着醒目标识的救生员，但他们同样没有证。救生员说，文体局执法大队就在体育中心后面，虽然要求救生员持证上岗，但从来没有查过。

有的游泳场馆，甚至找来一般工作人员“充数”。在楚天瑶池温泉酒店游泳池的救生员观察椅上，坐着的不是救生员，而是一名年纪不小的酒店工作人员。游泳池的负责人刘经理告诉记者，游泳池营业两年多来，体育部门从未来查过。

记者将多家游泳池救生员无证上岗的情况，反映给咸宁市文化体育局。工作人员说，这种情况多了，就没法管了，但出了问题，他们要负监管责任。《湖北省体育市场管理条例》规定，雇用或聘请未经专业岗位培训并取得专业岗位合格证的从业人员，从事体育项目应急救护工作的，由体育行政管理部门责令改正。逾期不改的，由体育行政管理部门收缴其体育市场经营许可证。

在记者的要求下，咸宁市文体局的工作人员将记者举报的情况，转给咸宁市文化综合执法支队。文化综合执法支队的工作人员说：马上会派人去查。记者追问，对咸宁无证上岗的救生员有没有检查过。工作人员回答，因为机构改革，他们还没有取得体育部门的执法证，已经向省体育局打了报告，但现在还没有获批。





