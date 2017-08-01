查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·武汉：十项重点工作冲刺全年目标 ·救生员无证上岗 游泳安全谁来保障 ·省直5家单位政务窗口撤销 ·图文：退伍军人助力精准扶贫 ·残疾预防行动计划发布 ·省总工会“夏送清凉”活动启动 ·住建系统大走访解决问题1.58万个 ·嘉鱼县严肃问责30名领导干部 ·铸就新的钢铁长城 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 武汉：十项重点工作冲刺全年目标 · 救生员无证上岗 游泳安全谁来保 · 省直5家单位政务窗口撤销 · 图文：退伍军人助力精准扶贫 · 残疾预防行动计划发布 · 省总工会“夏送清凉”活动启动 · 住建系统大走访解决问题1.58 · 嘉鱼县严肃问责30名领导干部 · 铸就新的钢铁长城 4 要闻 2017.8.1 星期二 申报长江新区 发展工业飞地 筹建科研成果转化局 武汉：十项重点工作冲刺全年目标 湖北日报讯 记者 谢慧敏 胡弦



完成GDP6019.1亿元，同比增长7.5%，占全省比重达38%，较上年末提高1个百分点。

今年上半年，武汉一路拼搏赶超，赢来精彩开局。“要以超强谋划的眼光，真正将武汉打造为中部脊梁。”昨日召开的武汉市委十三届三次全会提出，下半年，武汉要保持定力，乘势而上，聚力抓好十项全局重点工作，确保圆满完成全年目标任务。



启动申报长江新区

力争打造最精简高效管理模式



十项全局工作，首项瞄准城市未来发展综合竞争力，明确提出，以“一城一轴一心”为抓手，提升武汉在全国战略地位，努力打造世界城市发展的新亮点。

其中，对于长江新城（新区），全会首次提出，创新设立管理体制和区域利益分配机制，创造高效精简管理和区域利益共享新模式。

武汉市负责人表示，长江新城（新区）仅设综合局、发展局两个部门，人数不超过30人，力争打造全国最精简最高效的管理模式。在区域利益共享上，创新实施市区两级股权分配模式，各区以现有空间、产业基础等折算入股，产生的效益按股权分配，以此激发市区共建共享。

在产业布局上，长江新城（新区）将对接国家使命，高标准布局国家多式联运枢纽、“武汉科学城”等枢纽性、功能性、引领性项目。近期，将抓好长江新城规划建设，积极主动做好长江新区申报工作，力争早日获批。

对于长江主轴，下半年要编制完成长江主轴实施方案，积极推进交通轴、经济轴、文化轴、生态轴、景观轴“五轴一体”建设。其中，交通轴要抓紧搞好左、右岸大道规划设计，适时启动沿江示范路段建设并确保在“七军会”之前建成。

对于东湖绿心，力争年内建成东湖绿道二期工程，优化东湖绿道三期规划；启动“景中村”有机改造，避免大拆大建，注重城市文化传承，留住乡愁。



发展工业飞地

加快产业链向周边城市延伸



区域协同发展的今天，大武汉如何发挥带动作用，真正扛起全省“主中心”的责任担当？

武汉提出，以空港、水港、陆港整合统筹为抓手，优化区域协同发展布局，构建现代高效综合物流枢纽，加快推进都市圈城市群合作发展。

飞地经济，将成产业协同的重中之重。武汉市将以定向、分片为原则，鼓励功能区到邻近城市发展工业飞地。以东湖高新区、武汉经开区和临空港经开区为主要辐射极，加快产业链向周边城市延伸，谋划建设科创走廊、先进制造走廊、商贸物流走廊、临空经济走廊。

同时，加快推进汉十高铁、武嘉高速、汉孝大道建设，打通断头路，延伸轨道交通，推动武汉大都市区同城化。



筹建科研成果转化服务局

力争在汉高校成果八成就地转化



全会提出，坚持以“四大资智聚汉工程”为抓手，优化人口结构，再赢人口红利，创造“大学+”新模式。

年初启动的“百万大学生留汉创业就业工程”，将不断更新完善政策，让大学生能就业、易创业、快落户、好安居。“百万校友资智回汉工程”，则拿出更多创新举措，挖掘校友资源“金矿”，让“武汉校友”成为城市品牌。

武汉将着力实施“高校科研成果转化对接工程”，创新筹建“市科研成果转化服务局”，以“虚拟机构、实体运作”的模式，力争在汉高校科研院所80%的科研成果就地转化。

同时，实施“海外科创人才来汉发展工程”，探索建设东湖国际人才自由港，集聚一批诺奖级、院士级全球战略科学家、产业科学家，构建面向全球的招才聚才网络体系。



坚持亩产论英雄

提升三大功能区品质



东湖高新区、武汉经开区、临空港经开区，是武汉经济发展的三大支撑。全会明确提出，推动功能区高品质发展，优化产业结构。

其中，东湖高新区，重点发展信息技术、生命健康、科技金融、智能制造产业，努力打造光谷、药谷、金谷、智谷。

武汉经开区，尽快实现传统汽车200万辆产能，布局发展下一代汽车、人工智能等产业，打造车都、机器人之都、智能家电之都。

临空港经开区，则聚焦临空制造、网络安全、高端服务、现代食品等产业，打造临空制造之城、网络安全产业之城、现代健康食品之城。

武汉将坚持亩产论英雄，加快建设现代产业园区和科创型小微产业园，提升产业空间承载能力，促进企业集聚集约集群发展。





