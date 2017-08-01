查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·吹响新号角全面从严治党向纵深发展 ·图文：抢抓机遇谋发展 ·看标准 比气场 拼落实 ·社区群众“贴心人” ·小山村里的宣讲会 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 吹响新号角全面从严治党向纵深发 · 图文：抢抓机遇谋发展 · 看标准 比气场 拼落实 · 社区群众“贴心人” · 小山村里的宣讲会 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 3 特别报道 2017.8.1 星期二 小山村里的宣讲会 湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 向东平



“贫困不可怕，可怕的是没有一颗坚强的心！”“你强了，困难就弱了，你弱了，困难就强了！”7月26日，巴东县信陵镇土店子村，百姓宣讲团成员、“湖北青年五四奖章”获得者、无臂青年陈兹方分享的脱贫故事，赢得村民阵阵掌声。

陈兹方自立自强的境界、挑战自我的精神，深深感染了现场听众。下学期就要上初中的张艳艳将宣讲内容录制成小视频，发送给同学看——“今天对自己的启发非常大，要向陈兹方哥哥学习，不怕困难，勇往直前。”

土店子村二组70岁老党员向光明为陈兹方点赞，他说，看见陈兹方那么励志，自己就是年纪再大，困难再多，也没有什么克服不了的。

现场，陈兹方左脚按纸，右脚紧握毛笔，蘸上墨汁，一气呵成写出“先天无情，脚下有路”八个大字。来到一家农户院子里，陈兹方用脚抡起斧头，动作熟练地劈着木柴。宣讲结束后，村民们围着陈兹方，争相添加他的微信，请教开网店的经验。

连日来，巴东县委宣讲团分三个组到12个乡镇和19个重点贫困村开展巡回宣讲，宣讲省第十一次党代会精神，凝聚脱贫攻坚正能量，激发扶贫对象内生动力。





