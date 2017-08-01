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·民营经济托起荆楚“半壁江山”
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小山村里的宣讲会
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民营经济托起荆楚“半壁江山”
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特别报道
2017.8.1 星期二
小山村里的宣讲会
湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 向东平
“贫困不可怕，可怕的是没有一颗坚强的心！”“你强了，困难就弱了，你弱了，困难就强了！”7月26日，巴东县信陵镇土店子村，百姓宣讲团成员、“湖北青年五四奖章”获得者、无臂青年陈兹方分享的脱贫故事，赢得村民阵阵掌声。
陈兹方自立自强的境界、挑战自我的精神，深深感染了现场听众。下学期就要上初中的张艳艳将宣讲内容录制成小视频，发送给同学看——“今天对自己的启发非常大，要向陈兹方哥哥学习，不怕困难，勇往直前。”
土店子村二组70岁老党员向光明为陈兹方点赞，他说，看见陈兹方那么励志，自己就是年纪再大，困难再多，也没有什么克服不了的。
现场，陈兹方左脚按纸，右脚紧握毛笔，蘸上墨汁，一气呵成写出“先天无情，脚下有路”八个大字。来到一家农户院子里，陈兹方用脚抡起斧头，动作熟练地劈着木柴。宣讲结束后，村民们围着陈兹方，争相添加他的微信，请教开网店的经验。
连日来，巴东县委宣讲团分三个组到12个乡镇和19个重点贫困村开展巡回宣讲，宣讲省第十一次党代会精神，凝聚脱贫攻坚正能量，激发扶贫对象内生动力。