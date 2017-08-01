查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·吹响新号角全面从严治党向纵深发展 ·图文：抢抓机遇谋发展 ·看标准 比气场 拼落实 ·社区群众“贴心人” ·小山村里的宣讲会 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 吹响新号角全面从严治党向纵深发 · 图文：抢抓机遇谋发展 · 看标准 比气场 拼落实 · 社区群众“贴心人” · 小山村里的宣讲会 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 3 特别报道 2017.8.1 星期二 社区群众“贴心人” ——记鄂州市西山派出所民警胡敏 湖北日报讯 记者 杨康 通讯员 沈练



从警19年，无论担任交警、户籍民警还是社区民警，胡敏总怀着一颗赤诚为民之心。“我1998年通过招考成为鄂州市首批招录的8名女交警中的一员。”19日，在鄂州市公安局西山派出所值班室，胡敏告诉记者。3年后，她被调到蒲团派出所，成了一名“户籍”，成为居民眼中的“贴心人”。

户籍警的工作，平凡中蕴藏着凶险，胡敏做得游刃有余。2006年，做交警时练就的火眼金睛，让她从前来办证的人群中甄别出3名逃犯。“其中一人还是在逃杀人犯”。

2011年，胡敏调到东坡亭社区——一个以治安环境差闻名的棚户区。辖区的马路边，连路灯都没有，夜晚人们不敢出门。胡敏去之后为社区装上路灯，又组建了治安巡逻队。在她的不懈努力下，东坡亭社区成为城西发案最少、矛盾纠纷最少、居民最满意的平安社区之一。

东坡亭社区有多名精神病患者，为了照顾他们，胡敏把他们的情况一一记在本子上，长期往来中，胡敏成了这些患者的“亲人”，其中，一名叫“燕子”的姑娘，自父母去世后独自住在精神病院。胡敏为了让她感受到家的温暖，每年过节都把她接回社区吃顿饭。社区有一对父母双亡的弱智姐妹，胡敏常去看望她们。一次，姐姐将家里棉絮撕碎丢进马桶造成堵塞，胡敏赶到时，污水已流满整个房间，她立马挽起裤腿，赤脚趟着齐脚踝的污水进行疏通。

如今，当上副所长的胡敏仍兼任东坡亭社区民警，同时分管派出所社区工作。只要不值班，胡敏都会到社区走访调查，把温暖和关爱送给需要帮助的群众。据不完全统计，6年来，她累计为社区群众做好事近六百件，从自己工资中拿出了近五万元，资助贫困儿童、帮扶弱势群体、关爱孤残老人。





