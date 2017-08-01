查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 特别报道
·吹响新号角全面从严治党向纵深发展
·图文：抢抓机遇谋发展
·看标准 比气场 拼落实
·社区群众“贴心人”
·小山村里的宣讲会
·民营经济托起荆楚“半壁江山”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文化
第11版 : 社会
第12版 : 专题
第14版 : 体育
第15版 : 专刊
第16版 : 视点
第2版 : 要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 要闻
第5版 : 时事
第6版 : 议政建言
第7版 : 评论
第8版 : 经济
第9版 : 经济
·
吹响新号角全面从严治党向纵深发
·
图文：抢抓机遇谋发展
·
看标准 比气场 拼落实
·
社区群众“贴心人”
·
小山村里的宣讲会
·
民营经济托起荆楚“半壁江山”
3
特别报道
2017.8.1 星期二
社区群众“贴心人”
——记鄂州市西山派出所民警胡敏
湖北日报讯 记者 杨康 通讯员 沈练
从警19年，无论担任交警、户籍民警还是社区民警，胡敏总怀着一颗赤诚为民之心。“我1998年通过招考成为鄂州市首批招录的8名女交警中的一员。”19日，在鄂州市公安局西山派出所值班室，胡敏告诉记者。3年后，她被调到蒲团派出所，成了一名“户籍”，成为居民眼中的“贴心人”。
户籍警的工作，平凡中蕴藏着凶险，胡敏做得游刃有余。2006年，做交警时练就的火眼金睛，让她从前来办证的人群中甄别出3名逃犯。“其中一人还是在逃杀人犯”。
2011年，胡敏调到东坡亭社区——一个以治安环境差闻名的棚户区。辖区的马路边，连路灯都没有，夜晚人们不敢出门。胡敏去之后为社区装上路灯，又组建了治安巡逻队。在她的不懈努力下，东坡亭社区成为城西发案最少、矛盾纠纷最少、居民最满意的平安社区之一。
东坡亭社区有多名精神病患者，为了照顾他们，胡敏把他们的情况一一记在本子上，长期往来中，胡敏成了这些患者的“亲人”，其中，一名叫“燕子”的姑娘，自父母去世后独自住在精神病院。胡敏为了让她感受到家的温暖，每年过节都把她接回社区吃顿饭。社区有一对父母双亡的弱智姐妹，胡敏常去看望她们。一次，姐姐将家里棉絮撕碎丢进马桶造成堵塞，胡敏赶到时，污水已流满整个房间，她立马挽起裤腿，赤脚趟着齐脚踝的污水进行疏通。
如今，当上副所长的胡敏仍兼任东坡亭社区民警，同时分管派出所社区工作。只要不值班，胡敏都会到社区走访调查，把温暖和关爱送给需要帮助的群众。据不完全统计，6年来，她累计为社区群众做好事近六百件，从自己工资中拿出了近五万元，资助贫困儿童、帮扶弱势群体、关爱孤残老人。