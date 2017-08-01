查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·吹响新号角全面从严治党向纵深发展 ·图文：抢抓机遇谋发展 ·看标准 比气场 拼落实 ·社区群众“贴心人” ·小山村里的宣讲会 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 吹响新号角全面从严治党向纵深发 · 图文：抢抓机遇谋发展 · 看标准 比气场 拼落实 · 社区群众“贴心人” · 小山村里的宣讲会 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 3 特别报道 2017.8.1 星期二 看标准 比气场 拼落实 ——潜江项目拉练活动侧记 湖北日报讯 记者 彭磊 通讯员 成妍



“这么热的天，还看一整天项目。”出发前，一名干部小声说。

12个乡镇园区、17个项目……7月24日，骄阳似火，一场项目拉练活动将潜江60多名干部带上作风考场——



看标准，抢前争先



“园区光棒光纤及配套产业现已获得四个全球第一、两个亚洲第一。”王场镇党委书记吴熙垚说。

长飞光纤潜江工厂项目总投资19.7亿元，达产后可实现年产预制棒1500吨，光纤2500万芯公里。今年3月21日，该项目一期工程投产。时隔4个月，再看到的是二三期火热建设工地，新厂房已拔地而起。

引进长飞，不仅让小镇一夜闻名，更为这里的干部打开了一扇思想之窗。“我们按照市委要求，把自身放在全国、全省坐标系中去定位、去比拼。”吴熙垚说，半年来，王场镇意向性项目淘汰率达到60%，拒签档次低、规模小、产业不配套的项目18个。

聚焦光信息电子、半导体集群两大百亿目标产业，王场镇开建钛产业园，引进中讯、新蓝天两大耗氯企业，上半年招商引资到位资金12.8亿元，同比增长28%。

市委书记黄剑雄坦言，项目拉练看的就是干部“勇于争先，善于突破，敢于担当”的精气神。潜江要跨越发展，就得敢于同快的争、跟强的比、向高的攀，各项工作都要争先进位。



比气场，竞进作为



论工业，周矶办事处在潜江众乡镇中并不起眼。然而，12个拉练名额，周矶硬是挤了进来。

为什么？

先看看这里的项目。湖北比帆制衣有限公司年产300万件成衣项目进入冲刺阶段，这是该公司潜江西线服装加工生产纵轴枢纽布局工程之一，总投资1.61亿元。

该公司整合湖北一帆制衣有限公司、湖北进宇制衣有限公司、湖北葱岭制衣有限公司，分别在潜江市西线三处九镇设立加工店，打造世界户外品牌服装加工基地。

比帆制衣所在的周矶办事处，是潜江东荆新区建设的主战场。立足补齐新区建设短板，周矶办事处布局了食品、家居、先进装备制造、纺织服装等产业。

周矶办事处以钉钉子精神为项目落地铺路。该处成立专门工作小组，抽调人员集中办公，进一步简化程序、靠前服务、全程代办，强力推进园区项目建设进度。

上半年，周矶办事处完成固定资产投资8.11亿元，占全年任务的50.7%；完成规上工业增加值9295万元，同比增8.5%；招商引资到位资金2.3亿元，超额完成全年任务。

黄剑雄说，项目拉练传递导向，“就是要通过这些项目，大力营造竞相上项目、求发展的良好态势，充分展现潜江竞进的气场、发展的活力和争先的信心。”



拼落实，真抓实干



“速度快，变化大。”在“潜半夏”深加工基地，看着眼前古色古香的建筑群，拉练干部连声称赞。

潜江潜半夏药业股份有限公司的“潜半夏”深加工项目，即将投入试运营。全部投产后，全产业链年产值可达50亿元，税收过2亿元，吸纳就业2000人。

公司负责人称，作为潜江第一家中药企业，公司将在种植潜半夏中药材基础上，向大文化、大健康等领域拓展，成为推动城乡一体的富民产业。

行走园区，发展态势喜人。

龙湾镇瞄新村万亩虾稻示范基地，正全力探索集小龙虾、水生蔬菜、水果、水稻于一体发展的“四水农业”种养殖模式；

张金创业园，为返乡者打造投资创业服务平台和培训基地，已吸引葱岭制衣、华人家私、华兴制衣等10余家企业创业，培训各类劳动技能人员4000余人……

市长龚定荣说，拉练既亮成绩，也要正视问题，在越来越紧迫的区域竞争环境下，需要全市干部全力以赴保重点项目、保任务落实。





