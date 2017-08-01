查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·吹响新号角全面从严治党向纵深发展 ·图文：抢抓机遇谋发展 ·看标准 比气场 拼落实 ·社区群众“贴心人” ·小山村里的宣讲会 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 吹响新号角全面从严治党向纵深发 · 图文：抢抓机遇谋发展 · 看标准 比气场 拼落实 · 社区群众“贴心人” · 小山村里的宣讲会 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 3 特别报道 2017.8.1 星期二 图文：抢抓机遇谋发展 湖北日报讯 连日来，襄阳万洲电气员工在新建成的电气车间装配电气柜。随着智能优化节能系统市场的不断拓展，襄阳万洲电气抢抓机遇扩产能，投资2.5亿元建设节能科技园项目，目前新建成的机械车间和电气车间厂房已正式投入使用。据了解，二期项目完全建成后，可实现年销售收入20亿元。

（记者 刘曙松 视界网 卫星宇 摄）





