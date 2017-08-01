吹响新号角全面从严治党向纵深发展图文：抢抓机遇谋发展看标准 比气场 拼落实社区群众“贴心人”小山村里的宣讲会民营经济托起荆楚“半壁江山”
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 第3版 特别报道
·吹响新号角全面从严治党向纵深发展
·图文：抢抓机遇谋发展
·看标准 比气场 拼落实
·社区群众“贴心人”
·小山村里的宣讲会
·民营经济托起荆楚“半壁江山”
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3 特别报道 2017.8.1 星期二
图文：抢抓机遇谋发展
    湖北日报讯 连日来，襄阳万洲电气员工在新建成的电气车间装配电气柜。随着智能优化节能系统市场的不断拓展，襄阳万洲电气抢抓机遇扩产能，投资2.5亿元建设节能科技园项目，目前新建成的机械车间和电气车间厂房已正式投入使用。据了解，二期项目完全建成后，可实现年销售收入20亿元。
    （记者 刘曙松 视界网 卫星宇 摄）


   
　