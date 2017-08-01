查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·吹响新号角全面从严治党向纵深发展 ·图文：抢抓机遇谋发展 ·看标准 比气场 拼落实 ·社区群众“贴心人” ·小山村里的宣讲会 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 吹响新号角全面从严治党向纵深发 · 图文：抢抓机遇谋发展 · 看标准 比气场 拼落实 · 社区群众“贴心人” · 小山村里的宣讲会 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 3 特别报道 2017.8.1 星期二 吹响新号角全面从严治党向纵深发展 ——精读党代会报告17 湖北日报讯 记者 杨宏斌 实习生 徐子微



全面从严治党，是我们党提高执政能力、实现执政使命的根本保证。全面建成小康社会，“建成支点、走在前列”，关键在党，关键在党要管党、从严治党。

——摘自省党代会报告



省党代会报告在部署今后五年工作时，单列“全面推进从严治党向纵深发展”部分，从六个方面部署全面从严治党，内容丰富，措施具体，在我省专家学者和全体纪检监察干部中引起强烈反响。

“报告讲过去五年的成就，给了我们‘轻舟已过万重山’的充分自信；讲工作中存在的不足，提醒我们要有‘咬定青山不放松’的战略定力；提出的一系列措施，鼓励我们要有‘撸起袖子加油干’的力度节奏。”省纪委派驻省总工会纪检组组长刘业发体会。

“报告对推动全面从严治党向纵深发展，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争吹响了‘新的号角’，发出了‘动员令’，制定了‘路线图’，立下了‘军令状’。”荆门市纪委书记刘辉认为。



从党内政治生活严起



报告部署全面从严治党时，把“严肃认真开展党内政治生活”单列一条。对此，省社会主义学院教授桂汉良认为，“从严治党必须从党内政治生活严起，党代会报告抓住了关键，切中了要害。”

桂汉良说，严肃党内政治生活必须多管齐下，方能久久为功。要坚持以党章党纪为根本遵循，让守纪律讲规矩成为常态；坚持贯彻民主集中制原则，加强对权力的监督制约；落实“三会一课”、民主评议党员等制度，坚持和规范经常性的组织生活；用好用活批评和自我批评这个锐利武器，让党员干部能够经常红红脸、出出汗、洗洗澡。只有持之以恒地净化和优化党内政治生态，才能营造清清爽爽的同志关系和干干净净的上下级关系。

党代会报告指出，严肃认真开展党内政治生活，必须坚持以党章为根本遵循，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》等党内法规。

我省严格贯彻执行这些党内法规。其中，仅《中国共产党问责条例》颁布实施后，全省就对管党治党失职失责的各级领导干部1573人实施了责任追究，查处问题150个。

据悉，我省即将出台《实施〈中国共产党问责条例〉办法》，大力推动《问责条例》的实施。



驰而不息加强作风建设



报告在部署全面从严治党工作时，把“驰而不息加强作风建设”单条列出，并提出了“加大对形式主义、官僚主义的整治力度”“坚决防范和查处各种隐性变异的‘四风’问题”等具体措施。“这些措施，针对性强，体现了驰而不息，久久为功。”英山县纪委书记施振宇体会。

我省纠“四风”始终保持高压态势。今年上半年，全省共查处违反中央八项规定精神问题1441起，处理2088人，给予党政纪处分1547人，被处分干部中有地厅级干部5人。

1441起问题中，查处数量位居前三的是违规收送礼品礼金问题311起、违规发放津补贴或福利问题289起、大办婚丧喜庆问题262起。这三类问题分别有320人、331人、267人受到党政纪处分。

不担当、不作为，工作不实、弄虚作假，文山会海、照抄照转、财务管理违规等问题，是形式主义、官僚主义的表现，是人民群众痛恨的“四风”突出问题。

今年3月，省纪委启动今年作风建设突出问题专项治理，向上述作风顽疾“开刀问斩”，集中开展“不担当、不作为等问题”、财务管理问题、行政执法问题、基层工程项目建设损害群众利益问题、土地征收等作风突出问题“五个专项治理”和农村集体“三资”监管突出问题专项治理“回头看”。

截至目前，全省共自查不担当、不作为，工作不实、弄虚作假，文山会海、照抄照转、财务管理违规等方面的问题41764个，已整改10604个。



反腐败力度不减节奏不变尺度不松



报告提出，“深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。始终保持惩治腐败高压态势，做到力度不减、节奏不变、尺度不松。”

对此，全省广大纪检监察干部深受鼓舞。“反腐败要始终保持坚强的政治定力，持续保持高压威慑，把存量消灭、让增量消失。”黄冈市纪委书记王立兵学习报告后说。

我省反腐败压倒性态势不断巩固。今年上半年，全省纪检监察机关共立案12755件、处分9610人，其中立案审查厅局级干部案件47件。通过执纪审查，为国家挽回直接经济损失8332.1万元。“省公共资源交易监管局原局长周松青被双开”“武汉化学工业区原党工委书记黄家喜被双开”“省联投集团原党委委员、副总经理祝向军被双开”。7月底，省纪委严肃通报。这样的通报，在省纪委已是常态。“严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，推动全面从严治党向基层延伸”写进了党代会报告，宜城市纪委书记马旭辉认为，这极大地增强了基层纪检监察机关监督执纪问责的底气和信心。

7月27日，省纪委召开视频会，对扶贫专项审计发现问题线索进行集中交办，督促各级严肃查处扶贫领域不正之风和腐败问题。

此次集中交办的问题线索包括两大类。一类是扶贫资金管理使用方面的问题线索，共46个，涉及7个市州19个县市区，省纪委以交办函的形式向相关市州交办问题线索清单。其中，对问题线索较多、调查处理任务相对较重的3个县，省纪委进行挂牌督办。另一类是扶贫领域有关政策、保障措施落实方面的问题线索，共181个，省纪委通过大数据监督检查工作专班向各市州交办。“对胆敢向扶贫资金财物‘动奶酪’的和‘雁过拔毛’式的腐败问题严惩不贷，一定能大大增强人民群众的获得感。”马旭辉说。





