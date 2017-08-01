凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神省领导走访慰问驻鄂部队官兵国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业图文：社区微展厅里接受革命传统教育深刻领会全面从严治党进一步号令统战部门要做学习贯彻的表率防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢专题督办问题整改落实情况忠诚使命 全力守护消防安全全省检察长座谈会召开
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展
·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·图文：社区微展厅里接受革命传统教育
·深刻领会全面从严治党进一步号令
·统战部门要做学习贯彻的表率
·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
·专题督办问题整改落实情况
·忠诚使命 全力守护消防安全
·全省检察长座谈会召开
湖北日报电子版
----  
 
2 要闻 2017.8.1 星期二
全省检察长座谈会召开
    湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员戴小巍）昨日，全省检察长座谈会在汉举行。会议要求，全省检察机关要切实抓好服务大局、改革攻坚、司法办案和自身建设等“四大任务”，统筹安排，克难奋进，努力圆满完成全年任务，以优异成绩向党的十九大献礼。
    省人民检察院党组书记、检察长王晋指出，今后一个时期的服务大局工作，就是要围绕迎接党的十九大这条主线，紧紧围绕“建成支点、走在前列”新征程来开展。全省检察机关要立足职能，统筹用劲，以高度的政治责任感做好维护稳定工作，强化对经济平稳健康发展的检察供给，织密织牢民生司法保障网，把工作做得更加扎实、更富有成效。
    王晋要求，要全面落实司法责任制改革，深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，全面开展公益诉讼，积极运用现代科技深化改革，将司法体制改革进行到底。要毫不放松地抓好查办和预防职务犯罪工作，继续加强和改进诉讼监督工作，推动各项检察业务工作平稳健康发展。要持续加强过硬队伍建设、司法规范化建设和基层院建设，抓好具体工作，实现自身建设水平新的跃升。


   
　