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·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·图文：社区微展厅里接受革命传统教育
·深刻领会全面从严治党进一步号令
·统战部门要做学习贯彻的表率
·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
·专题督办问题整改落实情况
·忠诚使命 全力守护消防安全
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国务院安委会第三巡查组向我省反
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图文：社区微展厅里接受革命传统
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深刻领会全面从严治党进一步号令
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统战部门要做学习贯彻的表率
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防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
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全省检察长座谈会召开
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要闻
2017.8.1 星期二
全省检察长座谈会召开
湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员戴小巍）昨日，全省检察长座谈会在汉举行。会议要求，全省检察机关要切实抓好服务大局、改革攻坚、司法办案和自身建设等“四大任务”，统筹安排，克难奋进，努力圆满完成全年任务，以优异成绩向党的十九大献礼。
省人民检察院党组书记、检察长王晋指出，今后一个时期的服务大局工作，就是要围绕迎接党的十九大这条主线，紧紧围绕“建成支点、走在前列”新征程来开展。全省检察机关要立足职能，统筹用劲，以高度的政治责任感做好维护稳定工作，强化对经济平稳健康发展的检察供给，织密织牢民生司法保障网，把工作做得更加扎实、更富有成效。
王晋要求，要全面落实司法责任制改革，深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，全面开展公益诉讼，积极运用现代科技深化改革，将司法体制改革进行到底。要毫不放松地抓好查办和预防职务犯罪工作，继续加强和改进诉讼监督工作，推动各项检察业务工作平稳健康发展。要持续加强过硬队伍建设、司法规范化建设和基层院建设，抓好具体工作，实现自身建设水平新的跃升。