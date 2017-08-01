查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 全省检察长座谈会召开 湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员戴小巍）昨日，全省检察长座谈会在汉举行。会议要求，全省检察机关要切实抓好服务大局、改革攻坚、司法办案和自身建设等“四大任务”，统筹安排，克难奋进，努力圆满完成全年任务，以优异成绩向党的十九大献礼。

省人民检察院党组书记、检察长王晋指出，今后一个时期的服务大局工作，就是要围绕迎接党的十九大这条主线，紧紧围绕“建成支点、走在前列”新征程来开展。全省检察机关要立足职能，统筹用劲，以高度的政治责任感做好维护稳定工作，强化对经济平稳健康发展的检察供给，织密织牢民生司法保障网，把工作做得更加扎实、更富有成效。

王晋要求，要全面落实司法责任制改革，深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，全面开展公益诉讼，积极运用现代科技深化改革，将司法体制改革进行到底。要毫不放松地抓好查办和预防职务犯罪工作，继续加强和改进诉讼监督工作，推动各项检察业务工作平稳健康发展。要持续加强过硬队伍建设、司法规范化建设和基层院建设，抓好具体工作，实现自身建设水平新的跃升。





