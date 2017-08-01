凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神省领导走访慰问驻鄂部队官兵国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业图文：社区微展厅里接受革命传统教育深刻领会全面从严治党进一步号令统战部门要做学习贯彻的表率防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢专题督办问题整改落实情况忠诚使命 全力守护消防安全全省检察长座谈会召开
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展
·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·图文：社区微展厅里接受革命传统教育
·深刻领会全面从严治党进一步号令
·统战部门要做学习贯彻的表率
·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
·专题督办问题整改落实情况
·忠诚使命 全力守护消防安全
·全省检察长座谈会召开
湖北日报电子版
----  
 
2 要闻 2017.8.1 星期二
曾欣出席消防部队合唱活动时强调
忠诚使命 全力守护消防安全
    湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员龚轩）昨晚，我省消防部队在汉举办“军歌嘹亮·唱响强军梦中国梦”合唱汇演，隆重庆祝中国人民解放军建军90周年。副省长、公安厅厅长曾欣出席汇演活动。
    合唱汇演通过四个篇章、12个节目，讲述了人民军队在党的旗帜指引下，不断从胜利走向胜利的光辉历程。
    汇演后，曾欣看望慰问参演官兵，代表省政府、省公安厅党委，向全省公安消防官兵、专职消防员和全省边防、武警现役官兵致以节日问候，对全省消防部队强化责任担当、勇于攻坚克难，全力守护荆楚大地安宁的成效给予充分肯定。他强调，全省消防部队要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实省委省政府重大决策部署，始终坚持党的绝对领导，牢固树立“四个意识”，切实做到“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”；始终坚持人民消防为人民，忠诚使命、恪尽职守，全力守护消防安全；始终坚持严优并举、改革创新，着力打造过硬湖北公安消防铁军，为建设更高水平的平安湖北作出新的更大贡献。


   
　