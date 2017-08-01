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·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·图文：社区微展厅里接受革命传统教育
·深刻领会全面从严治党进一步号令
·统战部门要做学习贯彻的表率
·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
·专题督办问题整改落实情况
·忠诚使命 全力守护消防安全
·全省检察长座谈会召开
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国务院安委会第三巡查组向我省反
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深刻领会全面从严治党进一步号令
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全省检察长座谈会召开
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要闻
2017.8.1 星期二
曾欣出席消防部队合唱活动时强调
忠诚使命 全力守护消防安全
湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员龚轩）昨晚，我省消防部队在汉举办“军歌嘹亮·唱响强军梦中国梦”合唱汇演，隆重庆祝中国人民解放军建军90周年。副省长、公安厅厅长曾欣出席汇演活动。
合唱汇演通过四个篇章、12个节目，讲述了人民军队在党的旗帜指引下，不断从胜利走向胜利的光辉历程。
汇演后，曾欣看望慰问参演官兵，代表省政府、省公安厅党委，向全省公安消防官兵、专职消防员和全省边防、武警现役官兵致以节日问候，对全省消防部队强化责任担当、勇于攻坚克难，全力守护荆楚大地安宁的成效给予充分肯定。他强调，全省消防部队要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实省委省政府重大决策部署，始终坚持党的绝对领导，牢固树立“四个意识”，切实做到“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”；始终坚持人民消防为人民，忠诚使命、恪尽职守，全力守护消防安全；始终坚持严优并举、改革创新，着力打造过硬湖北公安消防铁军，为建设更高水平的平安湖北作出新的更大贡献。