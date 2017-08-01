查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 曾欣出席消防部队合唱活动时强调 忠诚使命 全力守护消防安全 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员龚轩）昨晚，我省消防部队在汉举办“军歌嘹亮·唱响强军梦中国梦”合唱汇演，隆重庆祝中国人民解放军建军90周年。副省长、公安厅厅长曾欣出席汇演活动。

合唱汇演通过四个篇章、12个节目，讲述了人民军队在党的旗帜指引下，不断从胜利走向胜利的光辉历程。

汇演后，曾欣看望慰问参演官兵，代表省政府、省公安厅党委，向全省公安消防官兵、专职消防员和全省边防、武警现役官兵致以节日问候，对全省消防部队强化责任担当、勇于攻坚克难，全力守护荆楚大地安宁的成效给予充分肯定。他强调，全省消防部队要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实省委省政府重大决策部署，始终坚持党的绝对领导，牢固树立“四个意识”，切实做到“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”；始终坚持人民消防为人民，忠诚使命、恪尽职守，全力守护消防安全；始终坚持严优并举、改革创新，着力打造过硬湖北公安消防铁军，为建设更高水平的平安湖北作出新的更大贡献。





