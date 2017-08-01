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要闻
2017.8.1 星期二
王玲赴崇阳
专题督办问题整改落实情况
湖北日报讯 （通讯员张红、汪淑琴）7月30日，省人大常委会副主任王玲再赴崇阳县高枧乡老胡洞村，现场督查问题的整改落实情况。
6月中旬，王玲在参加高枧乡第一代表小组活动时，群众反映了道路难行、通信不通、无医疗点、光伏发电上网难、易地搬迁房不适用等五个方面的问题。乡人大主席团经过汇总整理，分层分类依法逐一交办转办。时隔一个多月，问题解决了没有？王玲十分关心，深入村组实地查看。崇阳县政府主要负责同志现场表示，五个方面的突出问题目前已解决通信、就医、光伏发电、易地搬迁房改造等四个，正在对路网规划进行调整，下一步将打通村组连接路。
王玲指出，崇阳县“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动进展顺利，已初见成效，特别是通过落实签约医生、建立小药柜、施行巡回医疗的办法解决偏远地区群众就医难的做法值得肯定。王玲强调，发现问题只是开始，整改到位才能推动脱贫工作，取信于民。今后还要认真整改、严格督办，确保活动取得实效、确保人民群众满意。