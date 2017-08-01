凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神省领导走访慰问驻鄂部队官兵国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业图文：社区微展厅里接受革命传统教育深刻领会全面从严治党进一步号令统战部门要做学习贯彻的表率防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢专题督办问题整改落实情况忠诚使命 全力守护消防安全全省检察长座谈会召开
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 第2版 要闻
·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展
·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·图文：社区微展厅里接受革命传统教育
·深刻领会全面从严治党进一步号令
·统战部门要做学习贯彻的表率
·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
·专题督办问题整改落实情况
·忠诚使命 全力守护消防安全
·全省检察长座谈会召开
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2 要闻 2017.8.1 星期二
王玲赴崇阳
专题督办问题整改落实情况
    湖北日报讯 （通讯员张红、汪淑琴）7月30日，省人大常委会副主任王玲再赴崇阳县高枧乡老胡洞村，现场督查问题的整改落实情况。
    6月中旬，王玲在参加高枧乡第一代表小组活动时，群众反映了道路难行、通信不通、无医疗点、光伏发电上网难、易地搬迁房不适用等五个方面的问题。乡人大主席团经过汇总整理，分层分类依法逐一交办转办。时隔一个多月，问题解决了没有？王玲十分关心，深入村组实地查看。崇阳县政府主要负责同志现场表示，五个方面的突出问题目前已解决通信、就医、光伏发电、易地搬迁房改造等四个，正在对路网规划进行调整，下一步将打通村组连接路。
    王玲指出，崇阳县“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动进展顺利，已初见成效，特别是通过落实签约医生、建立小药柜、施行巡回医疗的办法解决偏远地区群众就医难的做法值得肯定。王玲强调，发现问题只是开始，整改到位才能推动脱贫工作，取信于民。今后还要认真整改、严格督办，确保活动取得实效、确保人民群众满意。


   
　