查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 王玲赴崇阳 专题督办问题整改落实情况 湖北日报讯 （通讯员张红、汪淑琴）7月30日，省人大常委会副主任王玲再赴崇阳县高枧乡老胡洞村，现场督查问题的整改落实情况。

6月中旬，王玲在参加高枧乡第一代表小组活动时，群众反映了道路难行、通信不通、无医疗点、光伏发电上网难、易地搬迁房不适用等五个方面的问题。乡人大主席团经过汇总整理，分层分类依法逐一交办转办。时隔一个多月，问题解决了没有？王玲十分关心，深入村组实地查看。崇阳县政府主要负责同志现场表示，五个方面的突出问题目前已解决通信、就医、光伏发电、易地搬迁房改造等四个，正在对路网规划进行调整，下一步将打通村组连接路。

王玲指出，崇阳县“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动进展顺利，已初见成效，特别是通过落实签约医生、建立小药柜、施行巡回医疗的办法解决偏远地区群众就医难的做法值得肯定。王玲强调，发现问题只是开始，整改到位才能推动脱贫工作，取信于民。今后还要认真整改、严格督办，确保活动取得实效、确保人民群众满意。





