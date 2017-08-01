查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 黄楚平要求 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员熊渤）昨日，省委常委、常务副省长、省防指常务副指挥长黄楚平在省防指主持召开会商会，要求高度重视抗旱工作，时刻警惕暴雨洪水袭击，做到防汛抗旱两手抓，确保双抗双赢。

黄楚平指出，出梅以来，全省大部地区出现晴热高温少雨天气，旱情持续发展。各地各有关部门按照省委、省政府决策部署，抢引外水、用好内水、科学配水、应急送水，抗旱工作取得初步成效。

黄楚平强调，当前正处在“七下八上”的关键时期，要重点防范“坨子雨”和“卡脖子”夏伏旱。各地各有关部门思想认识要到位，从讲政治、保民生的高度，充分认识做好防汛抗旱工作的重要性。责任落实要到位，严格落实防汛抗旱行政首长负责制、部门分工负责制和工作岗位责任制。抗旱措施要到位，用好现有水源、引调过境水源、挖掘潜在水源、拓展大气水源，多措并举做好抗旱工作。分类指导要到位，加强工程调度、电力调度、资金调度、农业技术指导和受灾地区救助。应急管理要到位，强化值班值守和预测预警，精准研判水情、雨情、旱情、灾情，努力保障生产、生活、生态用水安全。





