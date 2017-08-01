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·深刻领会全面从严治党进一步号令
·统战部门要做学习贯彻的表率
·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
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·忠诚使命 全力守护消防安全
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深刻领会全面从严治党进一步号令
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统战部门要做学习贯彻的表率
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防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
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全省检察长座谈会召开
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要闻
2017.8.1 星期二
黄楚平要求
防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员熊渤）昨日，省委常委、常务副省长、省防指常务副指挥长黄楚平在省防指主持召开会商会，要求高度重视抗旱工作，时刻警惕暴雨洪水袭击，做到防汛抗旱两手抓，确保双抗双赢。
黄楚平指出，出梅以来，全省大部地区出现晴热高温少雨天气，旱情持续发展。各地各有关部门按照省委、省政府决策部署，抢引外水、用好内水、科学配水、应急送水，抗旱工作取得初步成效。
黄楚平强调，当前正处在“七下八上”的关键时期，要重点防范“坨子雨”和“卡脖子”夏伏旱。各地各有关部门思想认识要到位，从讲政治、保民生的高度，充分认识做好防汛抗旱工作的重要性。责任落实要到位，严格落实防汛抗旱行政首长负责制、部门分工负责制和工作岗位责任制。抗旱措施要到位，用好现有水源、引调过境水源、挖掘潜在水源、拓展大气水源，多措并举做好抗旱工作。分类指导要到位，加强工程调度、电力调度、资金调度、农业技术指导和受灾地区救助。应急管理要到位，强化值班值守和预测预警，精准研判水情、雨情、旱情、灾情，努力保障生产、生活、生态用水安全。