凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神省领导走访慰问驻鄂部队官兵国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业图文：社区微展厅里接受革命传统教育深刻领会全面从严治党进一步号令统战部门要做学习贯彻的表率防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢专题督办问题整改落实情况忠诚使命 全力守护消防安全全省检察长座谈会召开
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 第2版 要闻
·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展
·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·图文：社区微展厅里接受革命传统教育
·深刻领会全面从严治党进一步号令
·统战部门要做学习贯彻的表率
·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
·专题督办问题整改落实情况
·忠诚使命 全力守护消防安全
·全省检察长座谈会召开
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2 要闻 2017.8.1 星期二
黄楚平要求
防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
    湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员熊渤）昨日，省委常委、常务副省长、省防指常务副指挥长黄楚平在省防指主持召开会商会，要求高度重视抗旱工作，时刻警惕暴雨洪水袭击，做到防汛抗旱两手抓，确保双抗双赢。
    黄楚平指出，出梅以来，全省大部地区出现晴热高温少雨天气，旱情持续发展。各地各有关部门按照省委、省政府决策部署，抢引外水、用好内水、科学配水、应急送水，抗旱工作取得初步成效。
    黄楚平强调，当前正处在“七下八上”的关键时期，要重点防范“坨子雨”和“卡脖子”夏伏旱。各地各有关部门思想认识要到位，从讲政治、保民生的高度，充分认识做好防汛抗旱工作的重要性。责任落实要到位，严格落实防汛抗旱行政首长负责制、部门分工负责制和工作岗位责任制。抗旱措施要到位，用好现有水源、引调过境水源、挖掘潜在水源、拓展大气水源，多措并举做好抗旱工作。分类指导要到位，加强工程调度、电力调度、资金调度、农业技术指导和受灾地区救助。应急管理要到位，强化值班值守和预测预警，精准研判水情、雨情、旱情、灾情，努力保障生产、生活、生态用水安全。


   
　