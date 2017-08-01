查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 尔肯江·吐拉洪强调 统战部门要做学习贯彻的表率 湖北日报讯 （记者张辉、通讯员杨卫东）昨日，省委统战部召开党员干部大会，传达学习习近平总书记在省部级领导干部专题研讨班上的重要讲话精神，省委常委、统战部部长尔肯江·吐拉洪强调，统战部门要做学习贯彻习近平总书记重要讲话精神的表率。

尔肯江·吐拉洪指出，习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、思想深邃，是指导实现中华民族伟大复兴中国梦、开创中国特色社会主义新局面的马克思主义纲领性文献。全省统一战线要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前的重要政治任务，领会精神实质、把握核心要义，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

尔肯江·吐拉洪强调，要深入贯彻党中央和习近平总书记关于统一战线的一系列重大决策部署和省十一次党代会精神，最大限度地团结一切可以团结的力量，凝聚实现伟大梦想的思想共识，形成推动伟大事业的强大合力，营造进行伟大斗争的良好环境，开创建设伟大工程的崭新局面，以实际行动迎接党的十九大胜利召开，为全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标努力奋斗。





