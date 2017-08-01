查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 王立山强调 深刻领会全面从严治党进一步号令 湖北日报讯 （通讯员赵宁）昨日，省委常委、省纪委书记王立山主持召开省纪委常委会议，专题学习习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神，要求全省纪检监察干部深刻学习领会，切实融会贯通，抓好工作落实。

王立山指出，习近平总书记的重要讲话，深刻阐述了新的历史条件下坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题。其中，从党和国家全局高度，深刻阐述了加强和规范党内政治生活、加强党内监督的一系列重大问题，对深化全面从严治党具有重大而深远的指导意义，是全面从严治党的进一步号召令和动员令，给纪检监察工作提出了新的任务和要求。

王立山要求，全省纪检监察干部要切实增强“四个意识”，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要自觉服务大局，始终把纪检工作放在党的工作全局中谋划、部署和推动，为实现伟大梦想和开启湖北“建成支点、走在前列”新征程提供坚强保障。要进一步加大工作力度，努力把湖北全面从严治党的思路举措搞得更加科学、更加严密、更加有效，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。





