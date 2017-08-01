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·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展
·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·图文：社区微展厅里接受革命传统教育
·深刻领会全面从严治党进一步号令
·统战部门要做学习贯彻的表率
·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
·专题督办问题整改落实情况
·忠诚使命 全力守护消防安全
·全省检察长座谈会召开
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省领导走访慰问驻鄂部队官兵
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国务院安委会第三巡查组向我省反
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聚焦小龙虾产业 助推发展优质高
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图文：社区微展厅里接受革命传统
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深刻领会全面从严治党进一步号令
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统战部门要做学习贯彻的表率
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防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
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专题督办问题整改落实情况
·
忠诚使命 全力守护消防安全
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全省检察长座谈会召开
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要闻
2017.8.1 星期二
图文：社区微展厅里接受革命传统教育
湖北日报讯 昨日，武汉市江汉区满春街中大社区“不忘初心 继续前行”微展厅里，来自该区黄陂街小学、大兴路小学、辅仁小学和硚口区安徽街小学的学生们，接受革命传统教育，度过一个有意义的暑假。 （视界网 李长林 摄）