凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神省领导走访慰问驻鄂部队官兵国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业图文：社区微展厅里接受革命传统教育深刻领会全面从严治党进一步号令统战部门要做学习贯彻的表率防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢专题督办问题整改落实情况忠诚使命 全力守护消防安全全省检察长座谈会召开
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 第2版 要闻
·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展
·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·图文：社区微展厅里接受革命传统教育
·深刻领会全面从严治党进一步号令
·统战部门要做学习贯彻的表率
·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢
·专题督办问题整改落实情况
·忠诚使命 全力守护消防安全
·全省检察长座谈会召开
湖北日报电子版
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2 要闻 2017.8.1 星期二
国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
    湖北日报讯 （记者甘勇）根据国务院安委会统一部署，国务院安委会安全生产第三巡查组于6月8日至7月5日对我省安全生产工作情况进行了巡查。昨日，巡查组向我省反馈巡查情况，巡查组组长郭允冲代表巡查组作反馈。省委副书记、省长王晓东作表态发言。副省长周先旺主持反馈会。
    巡查组认为，党的十八大以来，湖北省认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示精神和党中央、国务院重大决策部署，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，安全生产整体水平明显提升，安全生产形势持续稳定好转。但安全生产工作还存在一些问题和不足，个别地方、部门在学习贯彻党中央、国务院重大决策部署方面还存在差距，遏制重特大事故工作措施落实不到位，安全生产监管体制机制不完善，安全生产应急管理机构建设滞后，职业健康监管体制机制不健全，煤矿淘汰退出新的政策措施未跟上，一些企业安全生产主体责任落实不到位。
    巡查组建议，要进一步加强学习，确保中央领导同志的指示批示精神和党中央、国务院重大决策部署落到实处；加强安全风险源头管控，采取有力措施进一步遏制重特大事故；进一步健全完善安全监管体制机制，明确安全生产职责，加强安全监管力量建设；进一步加强安全生产应急管理机构建设，加快应急管理机构体制机制改革；切实加强职业健康工作；加快推进小煤矿淘汰退出；切实加大监管执法力度，进一步强化企业主体责任落实；加强安全生产领域规律性研究。要加强组织领导，建立整改清单，狠抓整改落实，及时报告整改情况，促进全省安全生产形势持续稳定好转。
    王晓东对巡查组的辛勤工作和指导帮助表示感谢。他指出，巡查组反馈的情况实事求是、客观中肯，具有很强的针对性和指导性。湖北将以此次巡查反馈为契机，进一步深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示精神，切实提高做好安全生产工作的政治站位，树牢安全生产红线意识，坚决落实巡查组反馈的具体意见和整改要求，坚决防范和遏制重特大事故发生，努力减少较大事故和一般事故的发生，确保人民群众生命财产安全。把巡查反馈意见整改作为重大政治任务、重大民生工程、重大发展问题，迅速成立整改工作领导小组，抓紧制定整改方案，立即开展坚决有力的整改行动，全面抓好巡查问题整改，切实做到问题“零遗留”、整改“零容忍”、处理“零放过”。更大力度标本兼治，扎实推进依法治安、强基保安、科技兴安，把巡查整改过程转变为解决问题、建章立制、堵塞漏洞的过程，把巡查成果转化为促进安全生产形势持续稳定好转的工作实效。压牢压实安全责任，加强安全生产工作组织领导，严格落实安全生产责任制，层层传导压力、层层压实责任，严格追责问责，全力抓好安全生产各项工作任务落实，以安定有序的社会环境迎接党的十九大胜利召开。
    国务院安委会第三巡查组副组长高广伟、第三巡查组部分成员，武汉市市长万勇，省政府秘书长别必雄，省安委会成员单位和各市州县政府、在鄂央企和省属重点企业的有关负责同志在主分会场参加会议。


   
　