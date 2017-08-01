查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 湖北日报讯 （记者甘勇）根据国务院安委会统一部署，国务院安委会安全生产第三巡查组于6月8日至7月5日对我省安全生产工作情况进行了巡查。昨日，巡查组向我省反馈巡查情况，巡查组组长郭允冲代表巡查组作反馈。省委副书记、省长王晓东作表态发言。副省长周先旺主持反馈会。

巡查组认为，党的十八大以来，湖北省认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示精神和党中央、国务院重大决策部署，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，安全生产整体水平明显提升，安全生产形势持续稳定好转。但安全生产工作还存在一些问题和不足，个别地方、部门在学习贯彻党中央、国务院重大决策部署方面还存在差距，遏制重特大事故工作措施落实不到位，安全生产监管体制机制不完善，安全生产应急管理机构建设滞后，职业健康监管体制机制不健全，煤矿淘汰退出新的政策措施未跟上，一些企业安全生产主体责任落实不到位。

巡查组建议，要进一步加强学习，确保中央领导同志的指示批示精神和党中央、国务院重大决策部署落到实处；加强安全风险源头管控，采取有力措施进一步遏制重特大事故；进一步健全完善安全监管体制机制，明确安全生产职责，加强安全监管力量建设；进一步加强安全生产应急管理机构建设，加快应急管理机构体制机制改革；切实加强职业健康工作；加快推进小煤矿淘汰退出；切实加大监管执法力度，进一步强化企业主体责任落实；加强安全生产领域规律性研究。要加强组织领导，建立整改清单，狠抓整改落实，及时报告整改情况，促进全省安全生产形势持续稳定好转。

王晓东对巡查组的辛勤工作和指导帮助表示感谢。他指出，巡查组反馈的情况实事求是、客观中肯，具有很强的针对性和指导性。湖北将以此次巡查反馈为契机，进一步深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示精神，切实提高做好安全生产工作的政治站位，树牢安全生产红线意识，坚决落实巡查组反馈的具体意见和整改要求，坚决防范和遏制重特大事故发生，努力减少较大事故和一般事故的发生，确保人民群众生命财产安全。把巡查反馈意见整改作为重大政治任务、重大民生工程、重大发展问题，迅速成立整改工作领导小组，抓紧制定整改方案，立即开展坚决有力的整改行动，全面抓好巡查问题整改，切实做到问题“零遗留”、整改“零容忍”、处理“零放过”。更大力度标本兼治，扎实推进依法治安、强基保安、科技兴安，把巡查整改过程转变为解决问题、建章立制、堵塞漏洞的过程，把巡查成果转化为促进安全生产形势持续稳定好转的工作实效。压牢压实安全责任，加强安全生产工作组织领导，严格落实安全生产责任制，层层传导压力、层层压实责任，严格追责问责，全力抓好安全生产各项工作任务落实，以安定有序的社会环境迎接党的十九大胜利召开。

国务院安委会第三巡查组副组长高广伟、第三巡查组部分成员，武汉市市长万勇，省政府秘书长别必雄，省安委会成员单位和各市州县政府、在鄂央企和省属重点企业的有关负责同志在主分会场参加会议。





