查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 湖北日报讯 （记者呈思、甘勇、张辉、慧敏、文娟）“八一”建军节前夕，省领导分五路走访慰问驻鄂人民解放军指战员、武警部队官兵和老红军老战士，共庆中国人民解放军建军90周年，共话军民鱼水情谊。

7月31日，省委书记、省人大常委会主任、省军区党委第一书记蒋超良与省领导梁伟年、童道驰，省军区政委冯晓林一道，走访慰问了省军区通信中队、武警湖北省总队、32020部队官兵和老红军黄玉山，向他们致以节日的问候和崇高的敬意！

在省军区通信中队，蒋超良认真听取情况介绍，饶有兴致地参观中队的先进装备，对部队现代化建设取得的成绩表示祝贺。在武警湖北省总队，蒋超良在司令员周旭光陪同下参观警史馆，了解部队光荣历史，对“永远跟党、不胜不休，艰苦奋斗、勇争一流”的荆楚卫士精神表示由衷赞赏。在32020部队，蒋超良详细了解部队建设情况，表示省委、省政府将积极为部队发展排忧解难，提供优质的地方服务。在老红军黄玉山家里，蒋超良关切询问他身体情况，希望他保重身体、安心疗养，表示将传承好老红军留下的宝贵精神财富，努力把湖北的工作做得更好。

在走访慰问中，蒋超良说，习近平主席在庆祝建军90周年检阅部队时发表的重要讲话，发出了新形势下的强军号令，宣示了建设世界一流军队、维护国家主权、为世界和平作出更大贡献的坚定决心。长期以来特别是党的十八大以来，驻鄂部队和武警官兵坚决贯彻落实党中央、中央军委和习近平主席的决策指示，紧紧围绕建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队这一党在新形势下的强军目标，全面加强部队建设，在服务地方经济建设、抢险救灾、精准扶贫、维护稳定、精神文明建设、军政军民团结等方面作出了重要贡献，代表省委、省政府向广大官兵表示衷心感谢。省委、省政府将认真学习贯彻习近平主席重要讲话精神，坚决维护和捍卫以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，一如既往地支持国防和军队现代化建设，为实现党在新形势下的强军目标和驻鄂部队改革发展作出地方应有的贡献。

7月31日，省委副书记、省长王晓东，省军区副司令员范智勇一行，赴孝感、武汉走访慰问了95829部队、95028部队、空军虎泉干休所。在听取部队建设和后勤保障情况介绍后，王晓东说，近年来，驻鄂部队认真贯彻落实习近平主席改革强军战略思想，围绕实现党在新形势下的强军目标，在圆满完成各项军事任务和部队全面建设的同时，积极支援地方经济建设，主动承担急难险重任务，为湖北改革发展稳定大局作出了重要贡献。湖北将认真学习贯彻习近平主席在庆祝建军90周年阅兵时的重要讲话精神，继续发扬拥军优属的光荣传统，大力支持驻鄂部队建设，落实好各项优抚安置政策，扎实推进军民融合深度发展，为实现党在新形势下的强军目标提供有力保障，共同谱写军政军民团结发展新篇章。

7月31日，省政协主席张昌尔，省军区副司令员杨万军一行，走访慰问了海军工程大学、军事经济学院。张昌尔说，收看庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵的第二天，来慰问部队、参观校史馆，再一次感受到“听党指挥、能打胜仗、作风优良”的军人风貌和战斗精神，再一次受到强烈的震撼和深刻的教育。今年上半年，湖北经济呈现稳中向好态势，是全省军民团结一心、奋力拼搏的结果。湖北将继续大力支持部队政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，发扬拥军大省光荣传统，推动军民融合深度发展。他还祝贺海工大马伟明教授获得“八一勋章”，祝贺两所院校的科研和教学成绩，对部队院校积极参与湖北地方建设、抗洪抢险等表示感谢。

7月29日，省委副书记、武汉市委书记陈一新，省军区副政委李尚林一行，走访慰问了驻汉火箭军指挥学院、62101部队。陈一新说，长期以来，驻鄂部队致力于国防和军队建设，积极支持参与地方经济建设，为推动湖北特别是武汉赶超发展作出了重要贡献。湖北将认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持军民融合发展，坚持军地一盘棋，以实际行动支持国防和军队改革，把军政军民团结的政治优势转化为助推改革强军、促进地方经济发展的巨大力量。希望驻鄂部队在强军路上大有作为，在服务地方经济建设、维护社会和谐稳定、巩固军政军民团结上发挥更大作用。

7月31日，省委常委、常务副省长黄楚平走访慰问了空军预警学院、国防科技大学信息通信学院、省警卫局。黄楚平说，长期以来，驻鄂部队和武警官兵积极支持、参与地方经济建设，承担抢险救灾等大量急难险重任务，推动军民深度融合发展，为促进湖北经济持续健康发展和社会和谐稳定作出了重要贡献。湖北既是驻军大省，也是拥军大省，将一如既往地发扬拥军优属的优良传统，协调解决具体问题，全力支持深化国防和军队改革，全力支持部队建设。希望驻鄂部队和武警官兵在强军路上大有作为，在服务地方经济社会发展上发挥更大作用。





