查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 王艳玲在全省宣传部长专题工作会议上强调 认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 湖北日报讯 （记者陈会君）昨日，省委宣传部在汉召开全省宣传部长专题工作会议，学习贯彻习近平总书记“7·26”重要讲话精神，部署落实全国宣传部长专题工作会议关于学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神的要求。省委常委、宣传部部长王艳玲出席会议并讲话。

王艳玲强调，习近平总书记“7·26”重要讲话提出了一系列新的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措，为党的十九大召开奠定了重要政治基础、思想基础、理论基础。全省宣传系统要深刻认识和把握讲话的重大政治意义、理论意义和实践意义，深刻认识和把握讲话的丰富内涵、精神实质、基本要求，切实把思想和行动统一到讲话精神上来。精心组织宣传，及时报道干部群众对讲话精神的热烈反响，全面反映各地各单位贯彻落实讲话精神的具体举措。会议还总结了上半年工作，部署了下半年工作。王艳玲要求，以习近平总书记“7·26”重要讲话精神为指导，迅速兴起迎接党的十九大宣传热潮，务实求效做好宣传思想文化各方面工作，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

各市州直管市神农架林区党委宣传部和省直宣传文化单位主要负责同志等参加会议。





