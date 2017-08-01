查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 ·认真学习宣传贯彻“7·26”重要讲话精神 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·图文：社区微展厅里接受革命传统教育 ·深刻领会全面从严治党进一步号令 ·统战部门要做学习贯彻的表率 ·防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 ·专题督办问题整改落实情况 ·忠诚使命 全力守护消防安全 ·全省检察长座谈会召开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业 · 认真学习宣传贯彻“7·26”重 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 图文：社区微展厅里接受革命传统 · 深刻领会全面从严治党进一步号令 · 统战部门要做学习贯彻的表率 · 防汛抗旱两手抓 确保双抗双赢 · 专题督办问题整改落实情况 · 忠诚使命 全力守护消防安全 · 全省检察长座谈会召开 2 要闻 2017.8.1 星期二 凝聚拼搏赶超气场 推进各项事业发展 我省各地深入学习贯彻习近平总书记“7·26”重要讲话精神 湖北日报讯 7月26日习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上发表的重要讲话，在荆楚大地引起强烈反响，全省上下掀起学习热潮。大家纷纷表示，习近平总书记的重要讲话是继续推进党和国家事业发展的行动纲领，振奋人心，催人奋进。我们要认真学习、深刻领会，结合地方实际，以饱满的政治热情推动工作，勇当排头兵、敢为先行者，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

昨日，在武汉市委十三届三次全会上，学习贯彻了习近平总书记在省部级专题研讨班上的重要讲话精神。会议强调，要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前的重大政治任务，进一步统一思想，凝聚拼搏赶超强大气场，营造团结奋进的浓厚氛围。按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，坚持以改革为动力并贯穿到各项建设和发展中去，加快推进现代化、国际化、生态化大武汉建设。

昨日，襄阳市委召开常委会（扩大）会议，集中学习习近平总书记重要讲话精神。会议强调，习近平总书记的重要讲话回答了一系列全局性、战略性、前瞻性的问题，对党的十八大以来深刻的、伟大的历史变革进行了科学分析，提出了新的重要思想、重要观点和重大判断、重大举措，这是未来五年的工作方针，也是未来的行动纲领，我们要认真学习并深刻领会讲话精神，让讲话精神在地方落地生根。

昨日，宜昌市委召开（扩大）会议，集中学习习近平总书记重要讲话精神。会议指出，习近平总书记的重要讲话，为党的十九大把准了方向、定准了基调。我们要准确把握丰富内涵，领会精髓要义，学深悟透讲话精神，紧密结合实际，抓好贯彻落实，加快把宜昌建设成为长江中上游区域性中心城市和世界水电旅游名城，为开启湖北“建成支点、走在前列”新征程作出新的更大贡献。

7月29日，黄石召开市委常委（扩大）会议进行学习，大家表示，要结合工作实际，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，进一步深入解放思想，强化“工业第一”的发展理念，坚定赶超发展的信心，明晰工业强市的路径和办法，掀起黄石工业大发展的热潮。

连日来，十堰广大党员干部掀起学习习近平总书记重要讲话精神的热潮。郧阳区委表示，要以“红色强基、绿色固本、金色富民”工程为构架，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，集中财力抓攻坚，创新方法补短板，千方百计促致富，不断提高贫困群众获得感和幸福感。

昨日，荆州市委召开常委会会议传达学习习近平总书记重要讲话精神。会议指出，要广泛深入宣传，认真抓好贯彻落实，按照习近平总书记的讲话精神，抓好“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局的荆州实施，全面提高小康指数，争取早日建成小康社会。

昨日，荆门市召开常委扩大会议暨“四大家”领导联席会议学习习近平总书记重要讲话精神。会议指出，习近平总书记讲话提出一系列新的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措，全市广大党员干部要认真学习、深刻领会，进一步推动各项工作深入开展。

7月29日，孝感市委召开市委常委会专题学习习近平总书记重要讲话精神。会议要求，联系孝感改革发展稳定实际，加快推进城市执法体制改革、城市公立医院综合改革、统计机构垂直管理改革、全域县级交叉巡察等四项改革(试点），推动孝感各项事业发展。

在革命老区黄冈，学习习近平总书记重要讲话精神成为头等大事。该市扶贫办表示，以更大的决心、更坚定的信心、更有力的举措，推进精准扶贫，统筹抓好各项工作，坚决完成318个贫困村出列、30万人脱贫的年度任务。

咸宁市委表示，要切实运用习近平总书记重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，把讲话精神落实到绿色发展上，践行新发展理念，深化供给侧结构性改革，全力以赴创建国家生态文明试验区，加快建成全省特色产业增长极，建设中国中部“绿心”和国际生态城市。

习近平总书记重要讲话，在炎帝故里随州引起强烈反响。随县县委表示，实现中华民族伟大复兴，是每一名炎黄子孙的光荣使命和梦想，身处炎帝故里的随县人民，更应该发扬“撸起袖子加油干”的实干精神，让群众的腰包满起来，环境美起来，生活富起来。

昨日，恩施州委集中学习时提出，把习近平总书记重要讲话精神转化为推动工作的强大动力，加快推进“一谷两基地三示范区”建设，努力打造湖北特色发展增长极，坚决打赢脱贫攻坚战，用绣花功夫做好精准脱贫工作，切实增强各族群众的幸福感和获得感。

仙桃市委表示，把习近平总书记重要讲话精神，落实到仙桃改革发展稳定和全面从严治党的方方面面，转化为建设水乡田园城市的强大动力，力争在深化供给侧结构性改革、推进城乡一体化建设上走在全省前列。

天门市委表示，要让总书记重要讲话精神在天门落地生根，突出推进产业转型升级着力提升发展竞争力，突出推进绿色发展着力打造靓丽生态名片，突出抓好精准扶贫着力推进民生共享，突出深化改革开放着力增强发展活力。

潜江市委提出，要认真学习习近平总书记的重要讲话精神，始终保持正确的政治方向，始终抓住发展主线，在脱贫攻坚、改善民生等各方面，要求全市干部以功成不必在我的境界干事创业，以奋发有为的精神攻坚克难。

神农架林区上下掀起学习热潮。林区文体新广局表示，要牢记总书记要求，围绕到2020年高水平全面建成文化小康目标，和群众一起奋斗，让群众精神文化生活再上一层楼。 （记者 胡弦 区玉）





