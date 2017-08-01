国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业以优异成绩迎接党的十九大胜利召开图文：人民军队忠于党铸就新的钢铁长城省领导走访慰问驻鄂部队官兵民营经济托起荆楚“半壁江山”
查看本版大图 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·以优异成绩迎接党的十九大胜利召开
·图文：人民军队忠于党
·铸就新的钢铁长城
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·民营经济托起荆楚“半壁江山”
湖北日报电子版
----  
 
1 要闻 2017.8.1 星期二
民营经济托起荆楚“半壁江山”
    湖北日报讯 记者 雷闯 实习生 王寒

    昨日从九州通获悉：上半年，该公司经营形势向好，预计营收、净利润增幅分别至少超过20%和30%。去年，九州通实现营收615亿元，比2011年增长1.5倍，成长为全国最大民营医药流通企业。
    同样，湖北“首富”阎志带领的卓尔集团去年实现营收约500亿元，比2011年增长2倍多；通过系列并购，年交易规模达到3000亿元，进入中国电商第一阵营。“九州通、卓尔集团是湖北民营企业5年来发展的缩影。”省委统战部副部长、省工商联党组书记王兆民介绍，2016年，全省民营经济实现增加值1.78万亿元，占全省经济总量的55.1%，比2011年占比提高了4个百分点。

　　政策护航，招才引智
　　打造民间投资高地

    2016年底，全省工商登记民营企业（含个体户）为393.97万户，占全省工商登记总户数的97%，解决就业超过1600万人，占全省就业比重达80%；税收贡献超过80%以上。“中央、省委省政府高度重视民营经济的发展，近几年出台了系列扶持政策。”省工商联人士说，2015年三季度以来，民间投资出现断崖式下滑，省政府立即组织专班展开调查，出台政策降低人工、税费等各项成本。其中，2016年降低企业综合成本800亿元，预计今年再降1120亿元，民间投资积极性大增。
    各地把民营企业作为招商引资重点，为民营经济发展营造良好环境。
    武汉市大力实施“百万大学生留汉创业工程”“百万校友资智回汉工程”“城市合伙人”计划等，吸引更多人才加入新民营经济发展队伍。以“楚才回家”为例，自2012年启动以来，先后走进北京、上海、深圳、美国硅谷、英国伦敦等地，吸引万余名楚才回汉创新创业。东湖高新区企业，从1.8万家增长到4万多家。 
　　襄阳市出台《关于进一步促进民营经济健康发展的若干政策措施》，提出在激活投资、降低成本、支持融资、扶持创新、促进做大、培育人才、维护权益、建立新型政商关系、促进落地等9个方面促进民营经济发展。
    据不完全统计，全省针对民企的招商引资对接会超过50场。其中，2013年、2015年先后成功举办首届和第二届楚商大会，达成合作项目897个，投资总额14507亿元。

　　探索“四新”经济
　　为湖北腾飞插上翅膀

    经济进入新常态，发展新技术、新产业、新业态、新商业模式“四新”经济，成为湖北民营企业探索转型升级、提质增效的新路径。
    武汉大禹阀门股份有限公司是一家传统的阀门制造企业。从2008年起，公司每年从销售收入中拿出不低于4%的费用用于研发，平均年立项2个至3个新产品研发，已获实用新型专利88项，发明专利19项。成功研发出水力旋转分离器、水力颗粒分离器等系列产品，并与德国企业合作，通过新技术、新产品、新工艺，打入城市水环境治理领域，实现产业升级换代。“湖北是传统制造业大省，民营企业升级是推动我省制造业升级的重要力量。”省经信委人士介绍，过去5年，以食品、汽车零部件、纺织服装、机械化工等产业为代表的一大批民营企业通过技术创新，实现可持续高速增长。
    互联网领域，民营企业更是勇立潮头。斗鱼、卷皮网、宁美国度、盛天网络等“四小龙”在武汉成长，成为细分领域领头羊；硚口国家电商基地、汉口北、葛店等电商“三剑客”强势崛起；斑马公司在汉成立2年，估值达到60亿，成为我省第三家“独角兽”企业。“抓住互联网技术应用趋势，就抓住了未来。”中南财经政法大学教授叶青表示。

　　大踏步“走出去”
　　一批企业向跨国公司迈进

    5年前，在鄂企“走出去”投资项目中，单笔金额超过5000万美元的项目屈指可数，项目投资多在东南亚、南美等地，鲜有进军欧美等发达国家市场。
    但最近一年，仅人福医药，就先后联合社会资本，在美国等市场发起了3起并购，单笔投资额均超过6亿美元。
    统计数据显示，2016年，全省新增境外投资项目116个，实际投资额约14亿美元，均较2011年增长1倍以上。其中90%以上投资项目由民营企业完成，涉及汽车、生物医药、能源、新材料等多个领域。
    省商务厅人士表示，近几年，湖北民企积极融入“一带一路”，人福医药、美利信、骆驼股份等一批企业纷纷进军美国、德国等欧美国家，或设立研发中心，或投资建厂，或展开大规模并购，获取高端资源、人才、技术，提升全球品牌价值。
    数据对比显示，2016年湖北民企百强营收总额、研发投入、专利技术，均较5年前增长了近一倍。
    目前，湖北民营企业的身影已遍布全球100多个国家和地区，一批企业正向跨国公司迈进。


   
　