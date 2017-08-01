查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·以优异成绩迎接党的十九大胜利召开 ·图文：人民军队忠于党 ·铸就新的钢铁长城 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 国防部举行盛大招待会庆祝建军9 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 以优异成绩迎接党的十九大胜利召 · 图文：人民军队忠于党 · 铸就新的钢铁长城 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 1 要闻 2017.8.1 星期二 铸就新的钢铁长城 ——庆祝中国人民解放军建军90周年 湖北日报讯 军旗猎猎，战歌嘹亮。伴随着强军兴军的铿锵步伐，中国人民解放军迎来了建军90周年。祝贺，90年来为民族独立、人民解放、国家富强建立不朽功勋的人民子弟兵！致敬，所有为国防和军队建设作出贡献的人们！“没有一个人民的军队，便没有人民的一切。”90年前南昌起义的枪声，掀开了中华民族从苦难走向复兴的新一页。人民军队的诞生，让中国共产党从此有了自己绝对领导之下、忠实执行革命政治任务的武装力量，中国人民从此有了同自己血肉相连、全心全意为人民服务的子弟兵，中华民族从此有了实现独立解放和伟大复兴的坚强保障。

从那时起，他们从井冈山一路走来，走过人类历史上绝无仅有的万里长征，走过艰苦卓绝、浴血荣光的14年抗战，走过“将革命进行到底”的解放战争，走过戍边御敌、投身建设改革的光辉岁月，这支军队由小到大、由弱到强。它奠定了人民共和国坚不可摧的基石，肩负起捍卫和平、服务人民的千钧重担。近代史上饱受欺凌的中国，再也不会因“有军无力、有国无防”而含悲饮恨，中国人民因此而扬眉吐气、共享安宁。 翻开共和国的史册，保家卫国、边疆建设、抢险救灾、撤侨护航、执行国际维和任务，哪里有危难，哪里就有子弟兵的身影，哪里有需要，哪里就是人民军队奋战的疆场。他们的奉献义无反顾，他们的牺牲感天动地，他们的功勋永远铭刻在人民心中。他们是坚如磐石的钢铁长城。我们党为拥有这样的英雄军队感到骄傲和自豪！全国各族人民为拥有这样的英雄军队感到骄傲和自豪！

历史把光荣镌刻在岁月深处，未来将严峻的挑战摆在我们面前。“世界正发生前所未有之大变局，我国正处于由大向强发展的关键阶段，我军正经历着一场革命性变革。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把国防和军队建设放在实现中华民族伟大复兴这个大目标下来认识和推进，开启了奋力实现强军目标、建设世界一流军队的新征程。政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，为的是适应时代需要，推动人民军队转型重塑，赢得国际军事竞争优势，走好新的长征路。自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，我们正锻造一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的过硬队伍。

信仰是人民军队的旗帜。铸就新的钢铁长城，必须确保党指挥枪的原则落地生根。90年百炼成钢，是什么给了子弟兵一往无前的意志和勇气，是什么让人民军队以一当十、以弱胜强？是对党“唯一的、彻底的、无条件的、不掺任何杂质的、没有任何水分的忠诚”。听党指挥的政治忠诚，过去是、现在是、将来仍然是人民解放军战斗力和凝聚力的源泉，是我们这支威武之师立于不败之地的绝对保障。在实现强军目标的征程中，这一点任何时候都不能动摇。

改革是强军兴军的必由之路。铸就新的钢铁长城，国防和军队改革“是我们回避不了的一场大考”。根据习近平主席解决体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题的要求，人民军队的组织架构、规模编制、制度体系正经历新中国成立以来前所未有的变革。把强军兴军作为补上综合国力短板的硬任务，将重心放到“能打仗、打胜仗”的目标上来，我们就一定能跟上世界军事变革的步伐，永葆胜利之师的活力生机。

90年风雨兼程，90年秣马厉兵。党和人民事业之所以能够不断从胜利走向胜利，一个重要原因，就是我们有人民解放军这样一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的英雄军队。今天的中国，正站在历史性的关键节点。深入贯彻党的强军思想，坚定不移走中国特色强军之路，继续发扬人民军队光荣传统，着力培养有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人，让我们向着中华民族伟大复兴的目标，向前、向前、向前！

（新华社北京7月31日电 载8月1日《人民日报》）





