国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业以优异成绩迎接党的十九大胜利召开图文：人民军队忠于党铸就新的钢铁长城省领导走访慰问驻鄂部队官兵民营经济托起荆楚“半壁江山”
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 第1版 要闻
·国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·以优异成绩迎接党的十九大胜利召开
·图文：人民军队忠于党
·铸就新的钢铁长城
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·民营经济托起荆楚“半壁江山”
湖北日报电子版
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1 要闻 2017.8.1 星期二
图文：人民军队忠于党
    湖北日报讯 昨日，武警湖北省总队举行庆祝建军90周年“人民军队忠于党”歌咏比赛，驻汉7个单位参赛，基层2万余名官兵观看直播。
    （视界网 谢定安 何智利 摄）


   
　