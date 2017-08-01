查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年 ·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况 ·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业 ·以优异成绩迎接党的十九大胜利召开 ·图文：人民军队忠于党 ·铸就新的钢铁长城 ·省领导走访慰问驻鄂部队官兵 ·民营经济托起荆楚“半壁江山” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 专题 第14版 : 体育 第15版 : 专刊 第16版 : 视点 第2版 : 要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 议政建言 第7版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 经济 · 国防部举行盛大招待会庆祝建军9 · 国务院安委会第三巡查组向我省反 · 聚焦小龙虾产业 助推发展优质高 · 以优异成绩迎接党的十九大胜利召 · 图文：人民军队忠于党 · 铸就新的钢铁长城 · 省领导走访慰问驻鄂部队官兵 · 民营经济托起荆楚“半壁江山” 1 要闻 2017.8.1 星期二 图文：人民军队忠于党 湖北日报讯 昨日，武警湖北省总队举行庆祝建军90周年“人民军队忠于党”歌咏比赛，驻汉7个单位参赛，基层2万余名官兵观看直播。

（视界网 谢定安 何智利 摄）





