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第1版 要闻
·国防部举行盛大招待会庆祝建军90周年
·国务院安委会第三巡查组向我省反馈巡查情况
·聚焦小龙虾产业 助推发展优质高效农业
·以优异成绩迎接党的十九大胜利召开
·图文：人民军队忠于党
·铸就新的钢铁长城
·省领导走访慰问驻鄂部队官兵
·民营经济托起荆楚“半壁江山”
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国务院安委会第三巡查组向我省反
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聚焦小龙虾产业 助推发展优质高
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以优异成绩迎接党的十九大胜利召
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图文：人民军队忠于党
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铸就新的钢铁长城
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省领导走访慰问驻鄂部队官兵
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民营经济托起荆楚“半壁江山”
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要闻
2017.8.1 星期二
图文：人民军队忠于党
湖北日报讯 昨日，武警湖北省总队举行庆祝建军90周年“人民军队忠于党”歌咏比赛，驻汉7个单位参赛，基层2万余名官兵观看直播。
（视界网 谢定安 何智利 摄）